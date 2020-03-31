罕見！突尼西亞發行新鈔 使用史上首位阿拉伯女醫肖像

日前，北非阿拉伯國家突尼西亞日前宣布將十元紙鈔（約新台幣一百元）上的肖像，改為女性醫師陶喜妲（Tewhida Ben Cheikh），被視為是阿拉伯國家中難得一見的創舉。

陶喜妲是北非第一位從醫的女性穆斯林，她出生於1909年的突尼斯，致力於女性健康與婦科研究，並且為許多當地的貧窮人口提供免費醫療服務。

突尼西亞中央銀行負責人表示，將陶喜妲印上鈔票早在一年前便已決定，其目的是為了對所有的突尼西亞女性致敬。在如今疫情緊張的情況下，這個決定也被外界視為是對於醫護人員表達敬意。

自本月27日起，該新幣已經開始在突尼西亞市場上正式流通。