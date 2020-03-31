印度東北民族似華人 遭受歧視和攻擊

印度東北部的少數民族因外觀神似華人，竟然在疫情蔓延之際遭受暴力攻擊！這些少數族群不但被迫接受病毒檢驗，也被店家禁止進入，更遭受到肢體暴力。雖然印度政府要求執法單位採取適當行動，但由於很多少數族群不被政府列為「表列種姓和部落」，因此無法受到《暴力法治法》的保障。

疫情加劇歧視暴力

根據《德國之聲》和《海峽時報》報導，印度東北部是許多少數民族的家鄉，包含那加人、米佐人、加羅人、特里普里人、博多人、庫基人和梅泰族等，因為外觀與華人有幾分相像，最近遭受攻擊和網路霸凌的事件頻傳。曼尼普爾邦學生協會的秘書長辛吉特坦言，他們過去雖也經常遭遇種族歧視，但近來言語和肢體暴力可說是變本加厲。

那加蘭邦的一位年輕女孩阿赫羅佩萊表示，儘管她沒有任何新冠肺炎的症狀，也沒有任何旅遊史和接觸史，卻被迫待在醫院超過24小時，和其他回國民眾一起接受採檢。曼尼普爾邦的一位學生也表示，他在封城期間被禁止進入雜貨店。歧視印度東北人的用語「Chinki」更頻頻出現在社群網站上。

「疫情暴露出印度容易遭受歧視和攻擊的社會階層。」安貝德卡爾公開大學的教授比比納茲表示。2007年設立的印度東北省分支持中心與熱線，最近則是抱怨電話接不完，一位接線員表示，他現在平均一天接到6通有關種族歧視霸凌的電話。

少數族群不受保障

根據新德里「人權和風險分析小組」的調查，從2月7日到3月25日，印度至少發生22起針對東北族群的暴力犯罪。雖然政府在21日公告，要求執法單位必須對歧視東北族群的行為「採取適當行動」，但人權和風險分析小組的主任道奇認為幫助不大，因很多少數族群不被列為「表列種姓和部落」，無法受到《暴力法治法》的保障。

道奇認為，印度需要制定新法，讓警方可以登記種族歧視攻擊的累犯，不過更重要的是讓大眾意識到印度是個民族多樣性豐富的國家，學校應該納入相關課程，教育必須從小開始。

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