快訊

持槍轟保全 板信大直分行搶匪桃園龍潭落網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擔心動物沒人照顧 4保育姊姊住進停業動物園居家隔離

聯合新聞網 / 綜合報導
天堂公園的保育員們為了動物們的健康，選擇住進園內隔離。圖／Paradise Park
天堂公園的保育員們為了動物們的健康，選擇住進園內隔離。圖／Paradise Park

新型冠狀病毒疫情持續擴大，許多國家紛紛祭出隔離政策，要求民眾非必要盡量避免出門。在英國的一家動物園內，就有四名動物保育員因應隔離政策，住進了暫時停業的動物園內，以維護動物的健康。

這間名為天堂公園（Paradise Park）的動物園，位於英格蘭西南部康沃爾郡海爾鎮（Hayle, Cornwall）內，園內一共育有鳥類與哺乳類共1200頭。為了照顧動物們的健康，四名動物保育員：依齊・惠特利（Izzy Wheatley）、莎菈貞・哲伯特（Sarah-Jane Jelbert）、艾蜜莉・富登（Emily Foden）和蕾菈・理查森（Layla Richardson）選擇住進動物園中，為動物提供每天的餵食、清潔，以及必要時的治療照護。

其中一名保育員依齊受訪時表示，除了他們四個人之外，也有其他保育員會來支援保育工作。不過他們會利用工作範圍的分配調整，來盡量避免彼此之間的接觸。為了確保隨時都可以重新營業，他們目前也沒有荒廢對於動物的訓練，尤其是預計在夏季進行自由飛行表演的大型鳥類們。

天堂公園自本月21日起因應疫情暫停營業，不過，園方依然持續利用臉書專頁和遊客們維持互動，並且以Webcam定期在網路上進行動物們的實況轉播，提供給不能前往參觀的遊客觀賞。

延伸閱讀

在台隔離法國人收「澎湃零食包」樂歪：太可愛了！感謝台灣政府

影／緊急狀態再延長…西班牙員警廣播「來自皮卡丘的信」 民眾歡呼吹口哨

菲律賓爸爸幫兒子剃頭 網笑：最適合「居家隔離」的髮型

影／待在家！居家抗疫不能出門 吉爾吉斯式隔離惹網友大笑

相關新聞

南韓人喊天堂該給他留位子！修鞋匠捐土地濟助疫情災民

金秉祿23歲時患肺結核後倖存，但只剩下一個功能良好的肺。而在擦亮和修補皮鞋的工作裡，他吸入太多塵埃。所以，當他2004年...

快逃？英首相強森傳出確診 高級顧問康明斯飛奔出官邸

新冠肺炎疫情在歐洲持續擴大，27日就連英國首相強森（Boris Johnson）也自行在推特上發文宣布自己確診新冠肺炎，目前正在居家隔離。而有趣的是，當日流出強森的高級顧問康明斯（Dominic Cummings）飛奔出首相官邸的影片在網上瘋傳，引發網友熱議。

擔心動物沒人照顧 4保育姊姊住進停業動物園居家隔離

新型冠狀病毒疫情持續擴大，許多國家紛紛祭出隔離政策，要求民眾非必要盡量避免出門。在英國的一家動物園內，就有四名動物保育員因應隔離政策，住進了暫時停業的動物園內，以維護動物的健康。

罕見！突尼西亞發行新鈔 使用史上首位阿拉伯女醫肖像

日前，北非阿拉伯國家突尼西亞日前宣布將十元紙鈔（約新台幣一百元）上的肖像，改為女性醫師陶喜妲（Tewhida Ben Cheikh），被視為是阿拉伯國家中難得一見的創舉。

藝匠之都史特拉斯堡 來上一堂古書裝幀魔法課

「鳳嬌催化室」（FENKO）2，特別邀請了來自史特拉斯堡、擁有50年製書與古籍修復經驗工藝大師——莫里斯．所羅門（Maurice Salmon）——使用鳳嬌自行研發的紙材製作仿古書籍。

印度東北民族似華人 遭受歧視和攻擊

印度東北部的少數民族因外觀神似華人，竟然在疫情蔓延之際遭受暴力攻擊！這些少數族群不但被迫接受病毒檢驗，也被店家禁止進入，更遭受到肢體暴力。雖然印度政府要求執法單位採取適當行動，但由於很多少數族群不被政府列為「表列種姓和部落」，因此無法受到《暴力法治法》的保障。

義大利南部因疫情陷蕭條 黑手黨蠢蠢欲動謀畫搶劫商家

義大利總理孔蒂正努力透過嚴厲的封鎖措施讓全國社會團結一致時，蕭條的南部正變成一個火藥桶，黑手黨趁亂蠢蠢欲動。

影／醫護爸回家怕傳染愛子拒擁抱 崩潰痛哭片觸動百萬人

相信沒有父母願意拒絕子女的熱情擁抱，然而受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，有醫護人員因工作關係連家也不敢回，即使能回家，亦因害怕感染而不敢親近摰愛。Twitter近日瘋傳片段，一名沙地阿拉伯的護士爸爸下班回家，看着年幼兒子跑來「討抱抱」，即時反應竟是揮手拒絕，其後不禁難過得蹲下崩潰痛哭。片段引起過百萬網民同情，紛紛呼籲要做好防疫，減輕醫護負擔。

我OK，你先喝？印度飲「牛尿」治新肺 政府要求科學家驗證療效

傳統療法和偏方在民間總是無法杜絕，其中印度當地則盛行「牛尿療法」，更有政治人物帶著200多名群眾齊飲牛尿治療新冠肺炎。印度政府2020年2月發出研究徵求計畫書，期望科學界投入印度乳牛獨特性研究及驗證牛尿的醫療功效，引發超過500名以上的科學家撻伐！

美退休醫護再披白袍！重返第一線：只要能貢獻力量 我不害怕

一位已經退休的醫生在自家庭園裡種著菜，電話鈴響，他進屋接起電話，原來是他之前的主管打來的，兩人簡單聊過幾句後，他向家人宣布一項重大決定：他要重回第一線醫療現場。

德國防疫用品告急 自產為何這麼難？

「消防員絕對不會不戴防護用具就奔赴火場，但現在人們希望我們這麼做」，一位德國醫療護理工作人員在接受德國西南廣播電台（SWR）採訪時如是說。讓他感到憤怒的是：德國許多地方政府沒有按照所承諾的那樣，為奮戰在新冠抗疫一線的醫療人員提供足夠的包括口罩、防護服在內的防疫必需品。甚至像羅伯特·科赫研究所（Robert-Koch-Institut）這樣的權威防疫信息機構也曾表示某些防護品，比如口罩，可以重復使用。

英國方艙醫院「超高年薪」徵才 護士母氣炸：憑什麼？

英國新冠肺炎（COVID-19）疫情告急，截至今（30）日確診人數已逼近2萬人，死亡個案逾2千多例，情況危急。英國當局日前曾宣布，將把位在倫敦的展覽中心改建為臨時醫院，用來醫治新冠肺炎的患者。該醫院目前開始招募大量人力，引起爭議的是，其提供給醫院服務台人員的年薪，竟比英國一般醫院的護士高出約新台幣50萬元。

熱門新聞

英國方艙醫院「超高年薪」徵才 護士母氣炸：憑什麼？

她花逾3萬元囤積生活物資引正義魔人飆罵 真相曝光眾人暖哭

美油商瀕破產！克魯茲：若沙國持續經濟戰 將採取行動

上百隻獅子出巡防民眾外出？俄發言人：要也是放熊出來

影／醫護爸回家怕傳染愛子拒擁抱 崩潰痛哭片觸動百萬人

疑多次輕判性罪犯 40萬人施壓成功換掉N號房主審法官

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。