擔心動物沒人照顧 4保育姊姊住進停業動物園居家隔離

新型冠狀病毒疫情持續擴大，許多國家紛紛祭出隔離政策，要求民眾非必要盡量避免出門。在英國的一家動物園內，就有四名動物保育員因應隔離政策，住進了暫時停業的動物園內，以維護動物的健康。

這間名為天堂公園（Paradise Park）的動物園，位於英格蘭西南部康沃爾郡海爾鎮（Hayle, Cornwall）內，園內一共育有鳥類與哺乳類共1200頭。為了照顧動物們的健康，四名動物保育員：依齊・惠特利（Izzy Wheatley）、莎菈貞・哲伯特（Sarah-Jane Jelbert）、艾蜜莉・富登（Emily Foden）和蕾菈・理查森（Layla Richardson）選擇住進動物園中，為動物提供每天的餵食、清潔，以及必要時的治療照護。

其中一名保育員依齊受訪時表示，除了他們四個人之外，也有其他保育員會來支援保育工作。不過他們會利用工作範圍的分配調整，來盡量避免彼此之間的接觸。為了確保隨時都可以重新營業，他們目前也沒有荒廢對於動物的訓練，尤其是預計在夏季進行自由飛行表演的大型鳥類們。

天堂公園自本月21日起因應疫情暫停營業，不過，園方依然持續利用臉書專頁和遊客們維持互動，並且以Webcam定期在網路上進行動物們的實況轉播，提供給不能前往參觀的遊客觀賞。