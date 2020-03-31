快逃？英首相強森傳出確診 高級顧問康明斯飛奔出官邸

新冠肺炎疫情在歐洲持續擴大，27日就連英國首相強森（Boris Johnson）也在推特上發佈自己確診新冠肺炎的消息，目前正在居家隔離。而當日，強森的高級顧問康明斯（Dominic Cummings）飛奔出首相官邸的影片在網上瘋傳，意外引發網友熱議。

英國首相強森27日在推特上發佈自己確診新冠肺炎的消息，並表示自己將會進行居家隔離，但仍會透過視訊會議率領政府防疫工作。隨後不久，強森的高級顧問康明斯就被英國媒體拍到奔出首相官邸的畫面，影片中可見康明斯穿著墨綠外套，背了一個黑色大包包，從首相官邸出來後就小跑步奔離，途中甚至還看了鏡頭一眼。

根據《路透社》報導，康明斯匆匆奔出出首相官邸的原因不明，唐寧街也沒有對此做出回應，但由於時機點敏感，因此影片一上傳就引發國外網友瘋傳，甚至有網友揶揄：「他是覺得逃跑就不會中鏢了嗎？」、「他能跑得比病毒還快嗎？」意外在疫情期間掀起另類話題。