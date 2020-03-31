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影／醫護爸回家怕傳染愛子拒擁抱 崩潰痛哭片觸動百萬人
相信沒有父母願意拒絕子女的熱情擁抱，然而受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，有醫護人員因工作關係連家也不敢回，即使能回家，亦因害怕感染而不敢親近摰愛。Twitter近日瘋傳片段，一名沙地阿拉伯的護士爸爸下班回家，看着年幼兒子跑來「討抱抱」，即時反應竟是揮手拒絕，其後不禁難過得蹲下崩潰痛哭。片段引起過百萬網民同情，紛紛呼籲要做好防疫，減輕醫護負擔。
網上瘋傳的影片可見，穿著藍色上衣及長褲的沙地阿拉伯護士沙赫拉尼（Nasser Ali Al Shahrani）下班回家，年幼兒子看到爸爸身影即興奮張開雙臂跑向他準備討抱抱，不過爸爸一見兒子卻是立即揮手說不，同時退後幾步，擔心還未更衣消毒的自己會感染家人。
充滿稚氣的兒子被爸爸拒絕後愕然站住，而看到兒子的失望表情，爸爸亦控制不住情緒，蹲在地上以手掩面崩潰痛哭，畫面令人心酸。沙赫拉尼事後表示，平日下班回家時，通常會先打電話給太太，叫她先照顧子女，直至他洗澡及完成消毒才接觸，避免將細菌病毒傳給家人。
他續指，發布影片的原意是希望更多人意識到新冠肺炎的嚴重，呼籲人們必須按政府指示做好防疫措施，同時提醒一眾同業要有意識地保護家人，即使過程當中會感到難過，也要將健康放在首位。
A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT— Mike (@Doranimated) March 26, 2020
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文章授權轉載自《香港01》
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