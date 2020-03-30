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英國方艙醫院「超高年薪」徵才 護士母氣炸：憑什麼？

聯合新聞網 / 綜合報導
英國將把倫敦東部的ExCel展覽中心改建為一家可容納4000名病人的臨時醫院，專門用來接收新冠病毒患者。（歐新社）
英國將把倫敦東部的ExCel展覽中心改建為一家可容納4000名病人的臨時醫院，專門用來接收新冠病毒患者。（歐新社）

英國新冠肺炎COVID-19）疫情告急，截至今（30）日確診人數已逼近2萬人，死亡個案逾2千多例，情況危急。英國當局日前曾宣布，將把位在倫敦的展覽中心改建為臨時醫院，用來醫治新冠肺炎的患者。該醫院目前開始招募大量人力，引起爭議的是，其提供給醫院服務台人員的年薪，竟比英國一般醫院的護士高出約新台幣50萬元。

根據《daily mail》報導，英國官方將倫敦東部的ExCel展覽中心改建而成的南丁格爾醫院（NHS Nightingale hospital），將於本週啟動。該醫院被戲稱為英國版的「方艙醫院」，能夠收治4000名新冠肺炎的患者，減緩目前英國所面臨的醫療壓力。

南丁格爾醫院近期開始招募人力，但他們在招募網站上開出的薪資卻掀起一陣議論。該醫院提供給服務台人員的薪水為37,500英鎊（約新台幣138萬元），這個年薪竟比英國一般醫院護士的薪水高出13,500英鎊（約新台幣50萬元）；南丁格爾醫院給清潔工、搬運工、分發物資等人員開出的年薪，也與位在前線辛苦抗疫的護士幾乎相同。此外，他們還將享有每天上班12個小時，「上4天、休4天」以及每年30天的有薪假；還能擁有全套的私人防護裝備，但英國還有很多醫院的工作人員，是在沒有適當裝備的狀態下醫治病人的。

許多民眾對南丁格爾醫院提供的待遇相當不滿，一名網友就表示，「我的女兒是護理師，也是個合格的助產士，年薪卻只有27,000英磅（約新台幣100萬元），就算在高風險的環境下工作，憑什麼多給服務台人員10,000英鎊（約新台幣37萬元）的薪水？難道政府有幫通過臨床培訓的專業人員加過薪嗎？」、「身為一名護士，我認為這是種侮辱」。

新冠肺炎 COVID-19 英國 護理師

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