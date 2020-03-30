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她花逾3萬元囤積生活物資引正義魔人飆罵 真相曝光眾人暖哭

聯合新聞網 / 綜合報導
一名美國女子，因為大量購買生活物資，因而慘遭一旁的「正義魔人」飆罵，不過事發後真相曝光，反而讓眾多網友感到相當感動。圖擷自臉書</a
一名美國女子，因為大量購買生活物資，因而慘遭一旁的「正義魔人」飆罵，不過事發後真相曝光，反而讓眾多網友感到相當感動。圖擷自臉書

新冠肺炎COVID-19）疫情持續肆虐全球，民眾為了在家防疫紛紛前往大賣場採買各種生活物資，因恐慌心態出現各種「囤貨潮」，不止台灣如此，就連美國也不例外，不過越是有人囤積物資，就會造成需要的人無法使用的狀態。日前就有一名美國女子，因為大量購買生活物資，因而慘遭一旁的「正義魔人」飆罵，不過事發後真相曝光，反而讓眾多網友感到相當感動。

根據《 index.hr 》報導，該名女子來自美國俄亥俄州，名叫史黛芬妮·瑞瑪爾·惠塔克（Stephanie Rhymer Whitaker），日前她到超市花了高達900美金（約台幣27000元）購買各種生活物資，買完後又到下一間超市繼續花200美金（約台幣6000元）購買其他商品，這樣的舉動讓在場的民眾看了相當傻眼，認為史黛芬妮在防疫期間，居然沒有想到其他人也需要物資，竟然自私的大量囤積，並紛紛對她飆罵髒話。

事發後，史黛芬妮也有話要說，她在自己的臉書上PO文表示，自己不是故意囤積物資，也沒有掃空任何一個貨架，更沒有搶走別人手上的任何一樣東西，只不過是照著清單購物罷了。她更坦言，自己手上的清單是來自6個家庭的需求，其中包含有幼兒的家庭、有特殊需求的家庭、有單身母親的家庭、從事醫療工作的家庭和她的父母以及祖父母。

買完這些物資後，史黛芬妮還在車庫裡花了3小時分裝打包，接著再冒雨送到每個有需要的家庭，她也透露「如果能讓他們免於冒健康風險，我100%願意這麼做」，史黛芬妮留給自己的只有垃圾袋、一瓶酒、一袋馬鈴薯、沙拉、咖啡及一箱啤酒，透過這次事件她更呼籲大家不要預設立場，必須互相善待彼此，因為「我們不知道任何人的故事，他們經歷了什麼，或者他們要去哪裡」。

PO文一出後，立刻引來超過5萬網友按讚，並留言讚許史黛芬妮的作法，「妳真的好棒，防疫期間就是需要這樣互相幫助」、「謝謝妳為有需要的人所做的一切」、「希望正義魔人不要再預設立場了」、「真的不要隨便看見表象就批評，其實人家是在幫助更需要的人」、「有些人就是只想到自己，才會說出那麼惡毒的話」、「謝謝妳在防疫期間願意幫助其他人」。

史黛芬妮還在車庫裡花了3小時分裝打包，接著再冒雨送到每個有需要的家庭。圖擷自臉書</a
史黛芬妮還在車庫裡花了3小時分裝打包，接著再冒雨送到每個有需要的家庭。圖擷自臉書

史黛芬妮留給自己的只有垃圾袋、一瓶酒、一袋馬鈴薯、沙拉、咖啡及一箱啤酒。圖擷自臉書</a
史黛芬妮留給自己的只有垃圾袋、一瓶酒、一袋馬鈴薯、沙拉、咖啡及一箱啤酒。圖擷自臉書

新冠肺炎 COVID-19

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