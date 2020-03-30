社交距離多遠躲得了病毒？ 美MIT曝：8公尺以上

新冠肺炎疫情蔓延，各國也紛紛呼籲民眾與人保持1至2公尺距離，但美國麻省理工學院（MIT）最新研究指出，若是咳嗽等外在因素影響，飛沫將能傳播7至8公尺，因此建議最好與人維持8公尺以上的距離，來預防病毒傳染。

目前英國、德國、香港和新加坡等皆是規範民眾保持1至2公尺的社交距離，其中新加坡甚至對違反社交距離者祭出高額罰款，更可能面臨6個月刑期，至於台灣目前則是在研議相關社交距離規範。

不過根據英國The Telegraph報導，美國麻省理工學院（MIT）研究員指出，咳嗽或打噴嚏所產生的飛沫，每秒能以10至30公尺的速度傳播，且最遠傳播距離還可達7至8公尺，研究員甚至在確診新冠肺炎病患的隔離病房發現病毒還能在空調中懸浮數小時。

研究人員表示，要求人與人保持1公尺距離是未將打噴嚏及空調等外在因素考量，確實低估了病毒傳播的距離，因此要預防感染新冠肺炎，建議人與人之間最好保持8公尺以上。