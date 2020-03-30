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夢工廠創辦人搭百億遊艇「出海隔離」 挨轟：假關心真炫富

聯合新聞網 / 綜合報導
大衛·格芬一篇貼文引發爭議。圖／取自推特
大衛·格芬一篇貼文引發爭議。圖／取自推特

新冠肺炎肆虐，多國祭出鎖國或禁足令，不過夢工廠電影公司（DreamWorks）共同創辦人大衛·格芬一篇貼文卻引發爭議，他日前搭乘私人遊艇到加勒比海，引發網友砲轟是「假關心真炫富」，連電視主持人麥肯（Meghan McCain）也出言痛罵他是「可恥又可笑」。

根據《Forbes》報導，大衛·格芬（David Geffen）在Instagram上貼出一張私人遊艇照片，貼文寫下「這是昨晚的夕陽，正在格瑞那汀群島（Grenadines）隔離，我希望每個人都能安全」。

報導指出，貼文內的私人遊艇價值約5億9000萬美元（約新台幣178億元），另外大衛·格芬身價約79億美元（約新台幣2388億元），去年在《富比士美國400富豪榜》（Forbes 400）排行第60名。

報導指出，格林納丁斯群島是加勒比海中一個由600個島嶼組成的天堂鏈，在當地旅館住宿一晚每房價格約1100美元（約新台幣3.3萬元）起，可見該處並非一般人有能力隔離的地方。

大衛·格芬的貼文引發砲轟，網友痛批他是「假關心真炫富」，留言「感謝你的著想」、「索馬利亞海盜該出動了」，由於受到太多攻擊，目前大衛·格芬的Instagram帳號已關閉。

另外電視主持人麥肯（Meghan McCain）也出言痛罵，他在推特發文表示，「大衛·格芬身家有80億美元！看在上帝的份上，幫助這個國家得到更多呼吸機，或是讓醫護人員擁有口罩和醫療資源吧！喔不，或是你選擇待在那艘該死的遊艇上，繼續在IG發文，真的是非常可恥又可笑」。

新冠肺炎 遊艇

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