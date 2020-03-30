泰王攜20名妃嬪赴德國高級酒店避疫 民眾不滿：我們為何需要國王？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-10）疫情肆虐全球，泰國是中國以外第一個出現確診病例的國家，最近疫情更出現升溫，但泰王卻被揭發身處德國。多間德國傳媒報道，67歲的泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）目前在巴伐利亞位於阿爾卑斯山腳下的四星級酒店居住，原本該省的酒店已被下令停業，但卻「特准」泰王入住。

泰國民眾不滿泰王在疫戰之下避走德國，冒着觸犯「侮辱王室罪」風險，在網上質疑「#我們為何需要國王」，標籤於24小時內在Twitter出現120萬次，當地有官員隨即在網上發文，提醒民眾小心因網上言論被捕。

包括《圖片報》在內的多間德國傳媒報道，巴伐利亞區的酒店日前因疫情影響被下令停業，唯獨該省的度假市鎮，加爾米施帕滕基興（Garmisch-Partenkirche）的四星級酒店聖內比遲（Sonnenbichl）仍為泰王而開，並獲特准接待泰王及20名妃嬪。不過因泰王在施塔恩貝格湖附近還擁有一個鄉村俱樂部，故不清楚他本人目前是否入住酒店。

加爾米施帕滕基興民政事務處回應德國傳媒查詢時，承認「酒店得到我們的特別許可」，指上周頒布的總法令要求關閉所有住宿場所，而該酒店是特例，因為連日來入住者均是同一批人，並不會接待其他客人、亦不會提供正常住宿，相關規定已告知泰王。報道又指，泰王並非首次入住該酒店，他曾被發現在酒店外與幾名妃嬪一起踏單車。

另一方面，早前有傳泰王懷疑119名侍從感染新冠肺炎，用飛機將他們送回泰國。而王后蘇堤達（Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya）多數時間待在瑞士的豪華酒店，惟目前不清楚她是否仍住那裏。

瓦吉拉隆功一向很少打理王室事務，去年登基後更修改憲法增權，容許他於不指派攝政代理人的情況下出國，以及修改法例讓他直接掌管泰國王室400億美元的資產。他在國內的聲望遠不如父親，花花公子形象並不討好，但侮辱王室於泰國是重罪，最高刑罰可監禁15年，所以很少有人以身犯禁。

泰國確診個案持續上升，但泰王自2月起就未現身公開場合，有流亡海外的泰國社運人士爆出他正身處德國度假，更於帖文加上「#กษัตริย์มีไว้ทำไม」（我們為何需要國王）標籤。泰國知名流亡社運人士宋沙克（Somsak Jeamteerasakul）是首批發帖批評泰王的人之一，他質疑泰王在疫情嚴重的情況下在德國四處旅遊，惟路透社亦無法證實泰王是否在當地旅行。事件在網上引起哄動，「我們為何需要國王」的標籤短短24小時內在Twitter出現了120萬次。

泰國數位經濟與社會部長普提蓬（Puttipong Punnakanta）留意到相關情況，在Twitter警告民眾，在網上發表違法言論一樣會被追究，還附上一張鍵盤上雙手戴上手銬的圖片。不過他接受傳媒查詢時，拒絕評論帖文是否與質疑王室的言論有關，稱只是一般提醒。

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文章授權轉載自《香港01》