日青年漠視政府呼籲 照跑趴稱可「跳走肺炎」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在日本繼續擴散，東京感染人數急增。東京都知事小池百合子強烈呼籲市民應留在街中避免外出，不過有日本媒體還是發現有不少年輕人懶理呼籲，繼續外出消遣。

東京都知事小池百合子3月26日，警告疫情可能會在東京進一步擴大，呼籲市民留家工作，無事不要外出。但各大日本電視台記者到街上採訪，還是看到懶理呼籲，繼續外出消遣的年輕人。

其中東京TBS新聞訪問一對正前往澀谷舞廳的年輕人，其中一人說笑般的表示「會否怕舞廳會染病？跳舞可以跳走肺炎！」

日視新聞（日TV）亦走訪東京各地，訪問到有10多歲的年輕人稱「年輕人不會染病無有怕」、亦有因為「在家中放假太久所以想外出」。日本現正停課，年輕人本應都留在家中。

小池百合子在3月27日應日本放送協會（NHK）訪問，說明疫情在東京的影響。小池在節目上特別點名年輕人，呼籲他們應留在家中：「現在是決定疫情會否進一步擴散的重要階段，為了保護自己，亦為了避免自己感染病毒而無自覺地散播病毒感染他人，年輕人應避免外出。」

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文章授權轉載自《香港01》