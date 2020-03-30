快訊

謹記春天：百老匯傳奇劇作家麥克納利染疫辭世

瘟疫生存遊戲：美國「槍彈搶購潮」的防疫必要性？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日青年漠視政府呼籲 照跑趴稱可「跳走肺炎」

香港01 / 歐敬洛
日年輕人防疫期間照跑趴。圖片來源／ingimage
日年輕人防疫期間照跑趴。圖片來源／ingimage

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在日本繼續擴散，東京感染人數急增。東京都知事小池百合子強烈呼籲市民應留在街中避免外出，不過有日本媒體還是發現有不少年輕人懶理呼籲，繼續外出消遣。

東京都知事小池百合子3月26日，警告疫情可能會在東京進一步擴大，呼籲市民留家工作，無事不要外出。但各大日本電視台記者到街上採訪，還是看到懶理呼籲，繼續外出消遣的年輕人。

其中東京TBS新聞訪問一對正前往澀谷舞廳的年輕人，其中一人說笑般的表示「會否怕舞廳會染病？跳舞可以跳走肺炎！」

日視新聞（日TV）亦走訪東京各地，訪問到有10多歲的年輕人稱「年輕人不會染病無有怕」、亦有因為「在家中放假太久所以想外出」。日本現正停課，年輕人本應都留在家中。

小池百合子在3月27日應日本放送協會（NHK）訪問，說明疫情在東京的影響。小池在節目上特別點名年輕人，呼籲他們應留在家中：「現在是決定疫情會否進一步擴散的重要階段，為了保護自己，亦為了避免自己感染病毒而無自覺地散播病毒感染他人，年輕人應避免外出。」

延伸閱讀：

【日本疫情】東京病例全國最多　高官將籲周邊各縣民眾避免前往

【新冠肺炎】民眾擔憂東京封城　超市食物日用品遭搶購一空

文章授權轉載自《香港01》

COVID-19 京都 新型冠狀病毒 東京

延伸閱讀

年紀輕輕當保全會被笑？待遇曝光網友羨慕：錢多事少離家近！

棒球／新冠肺炎太可怕 韓職球員戴口罩比賽網友看傻眼

7500元飛了！居家隔離出不了門 男隔窗眼睜睜看愛車被開罰單

產後3個月恢復火辣身材 大馬「最美空姐」讓網友快噴鼻血

相關新聞

全國封城不好嗎？英國伊姆村「自我隔離」的犧牲啟示錄

英國從一開始希望透過多數人感染以達「群體免疫」的方法，轉而祭出嚴格的居家隔離措施，並宣布「全國封城」。封城之際，英國媒體紛紛開嗆，以「自由終了」或「軟禁」為頭版標題大作文章。隔離手段作為防疫措施，在歷史上並不陌生，這種限制人身自由以阻絕疾病傳染的形式不斷地被討論。隨著疫情蔓延，英國中部小鎮伊姆村（Eaym）的故事又再度被提起...

日青年漠視政府呼籲 照跑趴稱可「跳走肺炎」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在日本繼續擴散，東京感染人數急增。東京都知事小池百合子強烈呼籲市民應留在街中避免外出，不過有日本媒體還是發現有不少年輕人懶理呼籲，繼續外出消遣。

酒精？衛生紙？老外的必需品觀念跟你想的不一樣

對全球而言，新冠肺炎疫情正在定義何為「必需品」和生活中不可或缺的物品，即使民眾也許不須依靠這些物品來度過疫情。

自我放逐不求援...大阪首統計孤獨死 40-60歲占近2成

今年初，日本大阪公布統計發現，「孤獨死」近兩成是四十歲到未滿六十歲的中堅分子。

美健身新潮流 教練線上教課

新冠肺炎疫情蔓延，促使規模達到1,000億美元的美國健身產業，掀起遠距教學風潮，健身業者借助YouTube、Instagram（IG）等平台，藉此維持課程運作，但在缺乏面對面互動的情況下，業者仍面臨沉重營運挑戰。

捷克媒體：中國僑領進口口罩 轉賣牟取暴利

捷克媒體報導，中國僑領試圖從中國進口醫療物資再轉賣以牟取暴利，結果遭警方查獲

不畏新冠肺炎疫情 東京民眾大雪中賞櫻

受到低氣壓及寒氣影響，東京市中心今天觀測到積雪。為避免新冠肺炎疫情擴大，東京都政府呼籲市民本週末盡量少出門，但今天還是有...

太陽風暴拉扯 NASA發現天王星「漏氣中」

天王星「漏氣中」！美國太空總署（NASA）的《旅行者2號》太空船負責巡視太陽系，近日觀察到天王星等離子氣泡（即「大氣」）已多達55%。而地球會否因太陽磁極風暴的拉扯而流失大氣，造成生存環境條件變差？科學家表示，這過程...

海鮮價格因疫情暴跌 澳洲漁民喊苦

澳洲漁業受新冠肺炎疫情衝擊，高價海鮮價格大跌，漁民希望政府協助度過難關...

3年前女兒亂入直播爆紅 美國教授一家再受訪笑談在家工作的辛酸

還記得3年前全球瘋傳一段小朋友闖入教授爸爸直播訪問的片段嗎？該名居於南韓的美國政治研究學者羅伯‧基利（Robert Kelly）一家一度爆紅，女兒更曾跟住爸爸出席公開活動，被讚淡定又可愛。近日受疫情影響，Home Office（在家工作）再次成為熱門話題，BBC再次邀請基利一家四口受訪，大談韓國疫情，以及在家工作的辛酸。

日本社會警訊：去年大阪的孤獨死 壯年占兩成

今年初，日本大阪公布統計發現，「孤獨死」近兩成是四十歲到未滿六十歲的勞動力中堅分子。

熱門新聞

油價跌到變負數！美生產商貼錢請買家把油運走

菲律賓衛生部包機墜毀 機上8人全罹難

疫情重創 專家：油國主權基金正在出脫多達2250億美元股票

美英疫情加劇 美股期指開盤大跌2.2％、倫敦油價崩4.3％

酒精？衛生紙？老外的必需品觀念跟你想的不一樣

陪梅根返回加州打拚 哈利王子傳可領綠卡當美國人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。