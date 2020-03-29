太陽風暴拉扯 NASA發現天王星「漏氣中」

天王星「漏氣中」！美國太空總署（NASA）的《旅行者2號》太空船負責巡視太陽系，近日觀察到天王星等離子氣泡（即「大氣」）已多達55%。而地球會否因太陽磁極風暴的拉扯而流失大氣，造成生存環境條件變差？科學家表示，這過程需要幾十億年之久。

行星大氣持續流失

根據《CNN》報導，天王星和海王星是太陽系邊緣的神秘冰巨行星，附近只有《旅行者2號》在巡航觀測。「行星大氣層流失並不少見。」NASA表示，金星、木星、土星，甚至地球都有大氣洩漏到太空中的現象，隨著時間流逝可能對行星造成巨大影響，以火星為例，這顆紅色星球在40億年內幾乎失去了所有大氣層。

「火星曾有潮濕的大氣層，經過幾十億年才演變成如今的乾燥星球。」NASA太空物理學家吉娜·迪布拉克西奧說，行星磁場就像守門人，保護大氣免受太陽釋放的磁極風暴影響，因為磁場線纏繞造成的脈衝會使行星大氣逸散。太陽風暴與天王星的互動不同其他行星，可能因為它傾斜98度，並以側面用桶狀軌道滾轉。

《旅行者2號》的磁力計測量行星磁場的強度和方向發現，有充滿了激發態氫的巨大等離子氣泡從磁場尾端脫離，就像是被太陽抽離出天王星。類似於圓柱體的等漿線長127,000英里，寬25萬英里，如此大的等離子體足以去除大氣質量的15%~55%。NASA表示，新任務將在2030年啟動，繼續探索太陽系外的未知領域。

海王星外139顆新星

根據《紐約時報》報導，全球磁場可能有助於天王星倖免於火星般的命運，但這種保護並不能阻止它讓大氣像砲彈般發射到太空中。地球的磁場在很大程度上保護了大氣，免受這種破壞性的侵害，但地球每天仍有100噸的氣體消失在太空中。

此外，科學家最近發現了139顆以前從未發現的行星，它們個頭都很小，在比海王星更遠的軌道上繞著太陽運轉，這些新發現行星的軌道範圍是地球離太陽軌道範圍的30~90倍左右。所有比海王星更遠的天體稱為海王星外天體，至今一共發現了約3,000顆海王星外天體，這次新發現的數量相當於總數的5%，令人矚目。

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