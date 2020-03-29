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3年前女兒亂入直播爆紅 美國教授一家再受訪笑談在家工作的辛酸

香港01 / 記者安祖娜／報導
基利3年前進行直播訪問時被子女闖進房間，片段意外爆紅，日前他與妻子及家人一同受訪大談在家工作的辛酸。圖／BBC
基利3年前進行直播訪問時被子女闖進房間，片段意外爆紅，日前他與妻子及家人一同受訪大談在家工作的辛酸。圖／BBC

還記得3年前全球瘋傳一段小朋友闖入教授爸爸直播訪問的片段嗎？該名居住在南韓的美國政治研究學者羅伯‧基利（Robert Kelly）一家一度爆紅，女兒更曾與爸爸出席公開活動，被讚淡定又可愛。近日受疫情影響，Home Office（在家工作）再次成為熱門話題，BBC再次邀請基利一家四口受訪，大談韓國疫情，以及在家工作的辛酸。

2017年3月，基利替BBC進行直播訪問，談及韓國憲法法院宣布通過時任總統朴槿惠的罷免案，期間4歲女兒瑪莉安突然開門闖入，之後10個月大幼子詹姆士亦坐在學步車上闖入房間，妻子金正雅發現後急忙飛奔走進房間帶走子女，片段隨即在網上爆紅。

事隔3年，居於釜山的基利再次接受BBC直播訪問，不同的是這次他名正言順與兩名子女瑪莉安（Marion Kelly）、詹姆士（James Kelly）及太太金正雅一同受訪。訪問開始時，主播艾德斯首先詢問疫情期間兩人如何照顧子女，金正雅即苦笑表示，留在家中「實在很困難」，稱幸好近日情況轉為穩定，能帶孩子外出爬山、種花，不過仍要盡量遠離人群。

爸媽接受訪問期間，已長大不少的瑪莉安及詹姆士仍然表情多多「坐不住」，除了擁著爸爸扭來扭去，更伸手想撥亂爸爸的頭髮；而詹姆士則坐於媽媽的膝上，嘴裡似乎是吃着糖果，若有所思的聽媽媽說話。

主播之後問基利如何評價韓國的防疫措施，兒子詹姆士似乎立即失去興趣，叫嚷幾聲後即跳下，自行退埸離開房間。至於瑪莉安則向着鏡頭擺出多個表情及動作，成功「搶鏡」，令基利只能尷尬地向主播及觀眾道歉：「不好意思，我的小孩……」。

基利受訪期間，女兒瑪莉安「坐不住」不時搗蛋，令他只好尷尬向觀眾及主播道歉。圖／BBC
基利受訪期間，女兒瑪莉安「坐不住」不時搗蛋，令他只好尷尬向觀眾及主播道歉。圖／BBC

這時主播艾德斯即笑着妙回：「這是絕不容你道歉的事，這都在我們預計之中。」他隨即將話題帶到近日不少人正在經歷的「在家工作」上，不知是否太有共鳴，基利回答時不自覺露出疲態，一邊以手阻止瑪莉安搗蛋，又指孩子會經常打架、爬牆，令他每日能工作的時間只有約2小時。

基利更5次形容在家工作「很困難」，憶述約3星期前疫情嚴重，只能與子女留在家，「我們哪裏都去不了，只有一些小遊戲和拼圖可以玩，他們只可以跑來跑去」，又稱幸好近日能稍為帶孩子外出「放風」，才不用每日與子女困在家「搏鬥」。

事隔3年，居於釜山的基利再次接受BBC直播訪問，不同的是這次他名正言順與兩名子女瑪莉安（Marion Kelly）、詹姆士（James Kelly）及太太金正雅一同受訪。圖／BBC
事隔3年，居於釜山的基利再次接受BBC直播訪問，不同的是這次他名正言順與兩名子女瑪莉安（Marion Kelly）、詹姆士（James Kelly）及太太金正雅一同受訪。圖／BBC

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文章授權轉載自《香港01》

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