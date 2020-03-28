失控女對食物狂咳高喊「我確診」超市下架全商品損失百萬

新冠肺炎（COVID-19）襲捲全世界，先是歐洲義大利、西班牙淪陷，近日美國的確診人數，更是超越最先傳出疫情的中國，成為全球確診數第一的國家。在美國東北部的賓夕法尼亞州出現一名自稱確診新冠肺炎的女子，在超市故意對各類生鮮食品狂咳。超市負責人不敢輕忽顧客的健康，因此將受污染的食品全部扔掉，損失超過3萬元美金的商品。目前，賓州警方已逮補該名女子並進行調查，超市也已重新上架所有貨物。

根據《The Washington Times》報導，不僅川普對從歐洲入境的外國人實施禁令，美國境內已有逾20州實施封城，就是希望民眾能重視疫情發展。不過，本月25日在賓夕法尼亞州漢諾威（Hanover）的格瑞迪超市（Gerrity's Supermarket），竟有一名女子自稱確診新冠肺炎，失控地對超市內的食品區狂咳，影響到的區域包括生鮮食品區、肉品、麵包區及部分雜貨區。

超市的負責人法蘇拉（Joe Fasula）隨後出面表示，該事件發生後，為了保障顧客的健康與安全，他們不得不將受到污染的商品全部銷毀，損失高達3萬5千美元（約新台幣106萬元）。法蘇拉說到，「在這個大家如此重視食物供應鏈的時期，我真的對浪費食物這件事感到羞愧」、「我特別感謝那些在休假日還來幫忙收拾、延誤下班時間的夥伴」。

超市的貨物已全面重新上架完成，民眾可安心購物，該名女子也已遭到逮補，賓州警方承諾將會對該名女子進行新型冠狀病毒的檢測。女子恐面臨「恐怖威脅」、「大規模殺傷性武器」等刑事訴訟。