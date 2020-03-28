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以色列成群蝙蝠暴斃從天而降 居民嚇稱「聖經預言成真」

聯合新聞網 / 綜合報導
以色列拉馬干（Ramat Gan）的甘勒米公園附近出現成群年輕蝙蝠屍體。圖擷自twitter
以色列拉馬干（Ramat Gan）的甘勒米公園附近出現成群年輕蝙蝠屍體。圖擷自twitter

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐，外界一度將感染源頭指向蝙蝠，因此也讓不少民眾對蝙蝠感到有點害怕。近期，以色列出現一奇景，數十隻成群蝙蝠突然在空中暴斃從天而降，不少民眾被這景象嚇傻，更有人聲稱這是聖經中的預言成真，將會出現世界末日，不過以色列蝙蝠協會創辦人表示雖然該案例相當罕見，但蝙蝠可能只是被冷死的。

根據「Daily Star」報導，一位名叫阿迪（Adi Moskowits）的男子21日經過以色列拉馬干（Ramat Gan）的甘勒米公園（Gan Leumi park）時，發現了這群蝙蝠的屍體，而在距離公園50公里的哈代拉市（Hadera），有民眾也發現死蝙蝠。從目擊者拍攝的照片來看，這些蝙蝠相當年輕，且沒有外傷痕跡，就連專家也不知是什麼原因造成的，有民眾認為這就是聖經當中的預言，是世界末日出現之前的預兆。

不過，以色列蝙蝠協會的創辦人諾拉（Nora Lifshitz）表示這個異常的現象可能是因為週末的天氣太冷，導致蝙蝠暴斃身亡，而有其他網友也推測，此現象是因為該地區建立了5G基地台，或是在洞穴噴灑消毒劑而造成。

蝙蝠 以色列 屍體 疫情 奇景

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