白領在家視訊開會 意外讓「上衣」銷售爆增

越來越多地方政府下令民眾居家避疫，原本要與同事、客戶面對面開會的上班族，紛紛改以視訊會議替代。新冠病毒打亂民眾生活，也改變了工作型態，進一步導致消費模式隨之調整。全球規模最大實體商店零售業者沃爾瑪(Walmart)指出，近來出現一個頗為有趣的現象，「上衣類」服裝銷售爆增，但褲裙類商品則未有如此盛況，關鍵在於白領階級遠距上班視訊連線時，穿著打扮的注意焦點，絕大多數只在自己的上半身。

沃爾瑪企業事務部執行副總監巴爾列特(Dan Bartlett)26日對雅虎金融新聞(Yahoo Finance)表示，穿在上半身的服裝近來買氣非常熱絡，但穿在下半身的褲子、裙子銷售量則沒有增加，這是因為民眾遠距上班的工作需要而產生的消費差異。

病毒大流行期間居家避疫的白領階級，絕大多數遠距上班時與主管、同事或客戶視訊開會，仍會注意在鏡頭前保持專業形象。

報導指出，民眾在家上班為求舒適，原本上班所穿的西裝褲已經換成運動褲，筆挺的西裝則改成運動衫，不過白領勞工必須視訊連線開會時，還是要注意服裝禮儀，於是便出現了上半身與下半身不同調的有趣現象，也就是上衣穿著與客戶見面時的專業造型，下半身則是平日居家所穿的運動褲。

巴爾列特說：「我們看到上衣類服裝銷售都增加了，可是褲裙類服裝銷售卻沒增加。由此可見，在家遠距上班的民眾還是會介意保持形象，只不過顯然介意的範圍，僅限於上半身而已。」

巴爾列特表示，民眾的消費行為將持續改變，持續演進，慢慢適應著新的生活型態。

沃爾瑪發言人對有線電視新聞網(CNN)證實，近來美國地區的上衣類銷售量確實增加。

巴爾列特也表示，過去這段期間以來，家庭休閒娛樂類別商品也變得熱門，包括DVD光碟、美勞材料冰棒棍(popsicle sticks)等，園藝類的種子買氣同樣大增。