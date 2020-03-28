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日麥當勞「加點微笑」也可外送了！ 網實測僅單點會送來什麼

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友透過Ubereats外送「加點微笑」，結果送來了畫著微笑的紙袋。圖／Twitter
日本網友透過Ubereats外送「加點微笑」，結果送來了畫著微笑的紙袋。圖／Twitter

日本麥當勞有一項傳統：在櫃檯點餐時，若向店員要求「加點微笑」，就可以獲得店員的笑容。日前 ，有日本網友就發現，就連Ubereats上的麥當勞菜單都提供了這項行之有年的服務。

有日本網友發現，在日本的Ubereats App內，若點進麥當勞的菜單，也可以看到這份名為「微笑」的「餐點」。和內用時相同，這份餐點也是免費的。

有日本網友便進行實測，透過Ubereats外送，不點任何其他的餐點，只有「加點微笑」，想知道會發生什麼事。過了不久之後，外送員果然送來了一份微笑：原來是在紙袋上畫了一個微笑圖案。這份零元的餐點，就讓網友花了外送費390日圓（約新台幣109元）。

這篇貼文出現後，有網友起鬨，問原Po有沒有得到外送員的微笑；也有網友指出，390日圓的「39」正好是日語「3Q」的諧音，正好和微笑呼應；還有另一名網友模仿這名網友的作法，一口氣點了二十一個微笑，畫滿了整個紙袋。

不過，也有網友認為，無論是在實體店面或是外送平台，「加點微笑」其實是在造成店家的困擾；然而，也有網友持相反意見，認為如果店家真的感到困擾，一開始就不應該以此作為噱頭，也不應該將微笑放上正式的菜單。

日本麥當勞以「微笑」作為賣點已不是新聞。今年二月疫情爆發時，網路上甚至一度流傳，日本麥當勞為了要求店員向客人展示微笑，而禁止店員配戴口罩，進而引發爭議。不過，在事件爆發後，日本麥當勞已經出面澄清，並沒有這項禁令存在，因應疫情爆發，今後也會要求各分店，按情況判斷是否讓店員們配戴口罩。

另一名網友試著點了二十一個微笑，結果畫滿了整個紙袋。圖／Twitter
另一名網友試著點了二十一個微笑，結果畫滿了整個紙袋。圖／Twitter

麥當勞 外送員

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