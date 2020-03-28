這款「捲筒衛生紙」一天賣200個！德烘焙師大發防疫財

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，除了引發國內外口罩、酒精等防疫用品的搶購潮，泡麵、冷凍食品及衛生紙等日常物資也早已被民眾搶購一空。德國一名烘焙師看見衛生紙被掃光，他突發奇想，決定來製作一款「捲筒衛生紙蛋糕」，要民眾在超市買不到衛生紙，就來麵包店買衛生紙蛋糕。該名烘焙師原本只打算做8個蛋糕賣賣看，沒想到現在一日做200個仍供不應求，在當地引發熱烈迴響。

根據《Reuters》報導，一直以來給外界「理性」印象的德國人，在意識到全球疫情嚴峻後，部分地區的居民開始囤積物資，本月捲筒衛生紙的銷量，更是上個月的7倍，急速成長的銷售數字十分驚人。在德國西北部城市多特蒙德 (Dortmund)開設麵包店的烘焙師提姆（Tim Kortuem），從顧客口中聽聞超市衛生紙全被掃空的消息後，他靈機一動，決定來製作一款可以食用的「捲筒衛生紙」翻糖蛋糕。

提姆將抹有巧克力醬的大理石蛋糕裹上一層又一層雪白色的糖衣，用巧手捏出衛生紙上常見的格紋及摺痕，逼真的造型把捲筒衛生紙模仿地唯妙唯肖。提姆表示，「客人為這款蛋糕而瘋狂，在非常時期，它為大部分的客人帶來一絲樂趣」。前來消費的顧客維克（Wibke Dankckert）就說到，「在新冠肺炎肆虐的時候，我們需要一點甜蜜與溫暖」。

一個捲筒衛生紙蛋糕售價6.95歐元（約新台幣230元），提姆一天可以賣出200個蛋糕，整間麵包店的師傅都加入製作仍趕不上銷售的速度。提姆的創意發想，在疫情嚴重之際，為自己帶來一筆另類的「防疫財」。