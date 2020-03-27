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2020日本最美女大生出爐 日網不買單：上屆比較優

香港01 / 記者抹茶仔／報導
今年冠軍由日本大學文理學部2年級生，現年20歲的西脇萌奪得，未來夢想是出道成為藝人。圖擷自twitter
今年冠軍由日本大學文理學部2年級生，現年20歲的西脇萌奪得，未來夢想是出道成為藝人。圖擷自twitter

日本每年都會舉辦各種選美比賽，當中包括選出日本最美大學生的「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2020」，即使現在疫情肆虐，比賽仍於昨天（26日）如期舉行。

由於新冠肺炎（COVID-19，）疫情肆虐，本屆賽事首次閉門進行，不設觀眾入場，今年一共有20名來自全國不同大學的參賽者入圍決賽，到底誰是日本最美大學生呢？

優勝：西脇萌

　　

今年冠軍由日本大學文理學部2年級生，現年20歲的西脇萌奪得，未來夢想是出道成為藝人。

今年冠軍由日本大學文理學部2年級生，現年20歲的西脇萌奪得，未來夢想是出道成為藝人。圖擷自twitter
今年冠軍由日本大學文理學部2年級生，現年20歲的西脇萌奪得，未來夢想是出道成為藝人。圖擷自twitter

今年冠軍由日本大學文理學部2年級生，現年20歲的西脇萌奪得，未來夢想是出道成為藝人。圖擷自twitter
今年冠軍由日本大學文理學部2年級生，現年20歲的西脇萌奪得，未來夢想是出道成為藝人。圖擷自twitter

準優勝（亞軍）有兩位，分別為：

準優勝：松本楓加

來自成蹊大學經濟學部的3年級生松本楓加今年21歲。

來自成蹊大學經濟學部的3年級生松本楓加今年21歲。圖擷自instagram
來自成蹊大學經濟學部的3年級生松本楓加今年21歲。圖擷自instagram

來自成蹊大學經濟學部的3年級生松本楓加今年21歲。圖擷自instagram
來自成蹊大學經濟學部的3年級生松本楓加今年21歲。圖擷自instagram

準優勝：森下花音

來自千葉大學教育學部的1年級生森下花音今年19歲。

來自千葉大學教育學部的1年級生森下花音今年19歲。圖擷自instagram
來自千葉大學教育學部的1年級生森下花音今年19歲。圖擷自instagram

來自千葉大學教育學部的1年級生森下花音今年19歲。圖擷自instagram
來自千葉大學教育學部的1年級生森下花音今年19歲。圖擷自instagram

不過網民似乎對賽果不太滿意，日本2ch論壇不少人表示失望，留言「參賽者的照片跟真人差太遠了吧」、「日本一女大生也就這樣？日本也完蛋了...」、「這只是班上的中上等級吧！」

延伸閱讀：

2019日本最可愛女高中生出爐-網民-怎麼亞軍比冠軍靚

日本全國高中校花校草決賽名單出爐-最可愛女高中生競爭超激烈

文章授權轉載自《香港01》

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