英國王室三兄妹拍片為醫護打氣 網融化：好療癒！

新冠肺炎（COVID-19）的疫情重災區由中國轉到歐美，不少中國網民都叫華僑別回國「播毒」。近日，中國瘋傳一段美國女生滯留英國的影片，哭着說很想回廣州，原來她是一名在中國長大、居於廣州20年的美國人，解釋自己回波蘭看外公無法回國，故到倫敦機場碰運氣，哭稱「我只想趕緊回到廣州」。影片在微博反應兩極，有人認為不應讓她到中國播毒，但不少人卻同情她，指她的心在中國，「嫁到中國就接收」。最終這名女子在網民幫助下，找到回廣州的路線，花了3天睡多國機場等轉機終成功回國。

2020-03-27 11:27