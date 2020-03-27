英國王室三兄妹拍片為醫護打氣 網融化：好療癒！
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）周四（26日）在Twitter上載一段影片，當中喬治王子（Prince George）三兄妹站在一起鼓掌，感謝醫護人員對抗疫情的付出。
影片中可見，路易王子（Prince Louis）站在喬治王子與夏洛特公主（Princess Charlotte）之間，三兄妹一起對着鏡頭鼓掌，非常可愛。威廉與凱特寫道：「所有努力不懈為患者提供協助的醫生、護士、護理員、全科醫生、藥劑師、義工及其他NHS（國民保健服務）的員工，謝謝你們」，並附有「為醫護人員鼓掌」（Clap For Our Carers）和「為NHS鼓掌」（Clap For NHS）的標籤。
影片在網上曝光，引來大批網友留言讚賞，「看看小路易王子！他竟然這麼大了，實在太可愛」、「人見人愛的三兄妹」、「這影片太鼓舞人心了」、「英國王室最可愛的小寶貝」、「相信英國會好轉」。
To all the doctors, nurses, carers, GPs, pharmacists, volunteers and other NHS staff working tirelessly to help those affected by #COVID19: thank you.#ClapForOurCarers #ClapForNHS pic.twitter.com/XnaUPJyDoX— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) March 26, 2020
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文章授權轉載自《香港01》
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