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珍珠奶茶登上日本中學教科書！網友驚喜：影響力真大

聯合新聞網 / 綜合報導
珍珠奶茶登上日本中學地理課本。 圖／擷自YouTube影片
珍珠奶茶登上日本中學地理課本。 圖／擷自YouTube影片

台灣因推行12年國教新課綱，許多教科書更新換代，近日日本也宣布新版教科書檢定結果出爐，列入不少新資訊，除了2020東京奧運之外，去年掀起風潮的珍珠奶茶也被編列其中。

日本文部科學省24日公布預計從2021年春季開始使用的中學教科書檢定結果，新加入的內容不只包括熱門的話題與人物、熱門動漫角色等都列入其中，連台灣代表性小吃珍珠奶茶也佔了部分篇幅。

珍珠奶茶登上日本中學地理課本。 圖／擷自YouTube影片
珍珠奶茶登上日本中學地理課本。 圖／擷自YouTube影片

綜合日媒報導，由於珍珠奶茶在年輕人之間具有高人氣，因此加入國中低年級地理課本中，做為學生認識世界與日本之間關係的入門。其中不只說明「珍珠」的原產地與生產國，也介紹珍珠奶茶的生產過程。

對此，日本網友看法不一，有些人覺得珍奶與地理相差太遠，但也有人認為「如果是流行的東西，學生會對課堂更有興趣」，日本地理講師則表示珍奶出現在地理課本中並不是不可思議的事，因為「地理學的就是現代世界」。消息傳至台灣，令不少網友感到驚喜，表示「珍珠發揚光大」、「珍珠對日本的影響力也大到太誇張了吧」。

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