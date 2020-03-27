史上最古老！5000年前金屬劍 藏在威尼斯修道院中

義大利考古學家維多莉亞‧達‧阿爾梅利納（Vittoria Dall'Armellina）2017年就讀於博士班期間，在位於威尼斯的聖拉撒路修道院（San Lazzaro degli Armeni）中發現了一把金屬劍，如今，化學成分分析已經證明，該文物並非修道院過去認為的中世紀產物，而是來自更久遠的青銅時代。

聖拉撒路修道院坐落在威尼斯潟湖中的一座小島上，是亞美尼亞禮天主教會（Armenian Catholic Church）——麥奇塔爾會（Mekhitarists）修道士的住所；麥奇塔爾會自1717年起定居該處，以保護亞美尼亞遺產和文物的行動廣為周知。維多莉亞在兩年前，參加了該院博物館的一次導覽行程。

在導覽的過程中，維多莉亞發現博物館內有一把長約17英寸（約43公分）的金屬劍，和她當時正在研究的青銅時代武器極為相似。接受CNN採訪時，維多莉亞表示，那把劍被貼上了中世紀（約在西元500到1500年之間）的文物標籤，她卻認為這項文物應該來自於西元前3000年左右的青銅時代。

維多莉亞的直覺，在兩年後的現今被加以證實。這把劍的歷史的確可追溯到5000年前，是現存最古老的劍之一。與帕多瓦大學（University of Padua）合作進行的化學成分分析表明，這把劍是由砷和銅的合金——砷青銅製成。這種合金在西元前4000年到3000年期間——人類開始使用青銅之前——曾被廣泛利用，土耳其的亞斯蘭提普遺址（Archaeological Site of Arslantepe）的文物和托卡特博物館（Tokat Museum）館藏中都有這類砷青銅器。而這把金屬劍不但在成分上和這些砷青銅器相吻合，就連形狀也非常相似。

這對維多莉亞而言再幸運不過：她的研究領域正是分析青銅時代高加索、安納托利亞和愛琴海地區的「王陵」隨葬品。當時，以戰士為主的新興貴族在該地區崛起，考古學家認為，他們鍛造金屬劍來同時作為武器和權力的象徵。

修道院的檔案研究員瑟羅芬‧詹穆連神父（Serafino Jamourlian）透露，這把劍是二十世紀初鄂圖曼帝國首席土木工程師葉萬‧呼羅珊延（Yervant Khorasandjian）贈予麥奇塔爾會的歷史學家——葛凡‧亞禮珊神父（Ghevont Alishan）的文物之一。呼羅珊延曾在巴黎一間麥奇塔爾會經營的學校留學，當時的校長正是亞禮珊神父。不過，針對許多人認為呼羅珊延是基於收藏的興趣而保存這把劍的說法，詹穆連神父抱持疑慮，他認為呼羅珊延單純是在監督工程的過程中獲得了它。