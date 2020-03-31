我OK，你先喝？印度飲「牛尿」治新肺 政府要求科學家驗證療效

【撰文＝蔡幸儒】

你或許曾聽過、看過「尿療法」這樣的偏方醫療手法，但這樣的療法事實上卻普遍不被現代醫學、科學界所接受。然而，印度政府2020年2月卻發出研究徵求計畫書

，期望科學界投入印度乳牛獨特性研究及驗證牛尿的醫療功效，引發超過500名以上的科學家撻伐！

而隨著印度新冠肺炎疫情不斷升溫，前印度大聖黨領袖Swami Chakrapani更在近期提出「喝牛尿，治療新冠肺炎」等言論，帶著200多名的信徒舉辦大型的集會活動、齊飲牛尿。

印度大型集會齊飲含有牛尿、牛糞、牛乳等成分混合的飲品，並深信此作法可以防範新冠肺炎。（影片來源：Youtube/South China Morning Post）

研究印度牛糞、牛尿、牛乳功效？

印度科學家連署請願

根據2020年2月14日印度政府所發佈的研究徵求計畫書，此次所徵求的研究計畫總共可分為五大面向，包含「印度乳牛獨特性」研究，及其初級加工製品在「醫藥」、「農業」、「食品營養」與「其他相關製品（如：地板清潔劑、洗髮乳、牙粉等）」各領域的應用研發。

其中，文中除了多次提及印度乳牛的獨特性質、牛尿在傳統醫學上的功效外，更徵求印度科學界投入印度乳牛相關製品在關節炎、糖尿病、高血壓、癌症的藥用療效研究，使得此消息一發布，便引起超過500位印度當地科學家連署請願。

眾科學家表示，儘管科學研究確實可針對印度牛隻展開進一步的深究，但研究本不應該預設預期結果。然而，印度官方所提出的研究徵求計畫項目，看起來更像是「想方設法要證明『印度乳牛的獨特與優質』」。此外，亦有不少科學家反應，許多其他研究經費項目停滯，導致研究人員未能按時收到薪資津貼，但印度政府卻選擇在此時花費大筆預算驗證牛乳、牛尿及牛糞功效，更令人憤慨。

行之有年的「阿育吠陀療法」

議員、官員、宗教領袖深信不移

事實上，以「喝牛尿」作為治療手段，是起源自佛教及印度教傳統醫學結合的「阿育吠陀療法（Ayurveda）」。而在當地8成以上民眾信仰印度教的狀況下，除了將「牛」視為神聖不可侵犯的聖物，禁止宰殺、食用外，對於此傳統醫學偏方更因為信仰的關係，而深信不疑。

此外，許多公眾人物的言論、行為，也促使著牛尿療法在當地盛行。2019年，印度人民黨國會議員Sadhvi Pragya就曾聲稱牛尿得以治療乳腺癌，同年印度衛生與家庭福利部部長Ashwini Kumar Choubey在某次公開集會中，更舉前印度總理Morarji Desai曾執行牛尿療法的例子，表示有關政府部門已投入牛尿的研究，藉以論證牛尿的治療效能與進行後續研究的重要性。

凌駕科學之上

極端民族主義，政府帶頭「偽科學」

而印度政府此次的研究徵求雖頂著「科學」二字，但實質上是否只是從政者為拉攏信仰者的鄉愿作法仍值得商榷。然而，在「牛尿」的功效未能被證實的前提下，諸多具有影響力的政客、官員即紛紛發表牛尿療效等言論，更讓印度教的極端民族主義隨著「偽科學」在印度當地社會盛行且根深蒂固！

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【參考資料】

●Indian scientists decry ‘infuriating’ scheme to study benefits of cow dung, urine, and milk