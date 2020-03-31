快訊

北部1名大學生疑確診 校方已要求接觸者自主管理

我的情慾不是你的A片！「復仇式色情」產業恐觸法

我OK，你先喝？印度飲「牛尿」治新肺 政府要求科學家驗證療效

聯合新聞網 / 食力Foodnext
印度當地許多印度教信徒深信飲用牛尿得以預防癌症。（圓片來源：mirror.co）
印度當地許多印度教信徒深信飲用牛尿得以預防癌症。（圓片來源：mirror.co）

【撰文＝蔡幸儒】

你或許曾聽過、看過「尿療法」這樣的偏方醫療手法，但這樣的療法事實上卻普遍不被現代醫學、科學界所接受。然而，印度政府2020年2月卻發出研究徵求計畫書

，期望科學界投入印度乳牛獨特性研究及驗證牛尿的醫療功效，引發超過500名以上的科學家撻伐！

而隨著印度新冠肺炎疫情不斷升溫，前印度大聖黨領袖Swami Chakrapani更在近期提出「喝牛尿，治療新冠肺炎」等言論，帶著200多名的信徒舉辦大型的集會活動、齊飲牛尿。

印度大型集會齊飲含有牛尿、牛糞、牛乳等成分混合的飲品，並深信此作法可以防範新冠肺炎。（影片來源：Youtube/South China Morning Post）

研究印度牛糞、牛尿、牛乳功效？

印度科學家連署請願

根據2020年2月14日印度政府所發佈的研究徵求計畫書，此次所徵求的研究計畫總共可分為五大面向，包含「印度乳牛獨特性」研究，及其初級加工製品在「醫藥」、「農業」、「食品營養」與「其他相關製品（如：地板清潔劑、洗髮乳、牙粉等）」各領域的應用研發。

其中，文中除了多次提及印度乳牛的獨特性質、牛尿在傳統醫學上的功效外，更徵求印度科學界投入印度乳牛相關製品在關節炎、糖尿病、高血壓、癌症的藥用療效研究，使得此消息一發布，便引起超過500位印度當地科學家連署請願。

眾科學家表示，儘管科學研究確實可針對印度牛隻展開進一步的深究，但研究本不應該預設預期結果。然而，印度官方所提出的研究徵求計畫項目，看起來更像是「想方設法要證明『印度乳牛的獨特與優質』」。此外，亦有不少科學家反應，許多其他研究經費項目停滯，導致研究人員未能按時收到薪資津貼，但印度政府卻選擇在此時花費大筆預算驗證牛乳、牛尿及牛糞功效，更令人憤慨。

行之有年的「阿育吠陀療法」

議員、官員、宗教領袖深信不移

事實上，以「喝牛尿」作為治療手段，是起源自佛教及印度教傳統醫學結合的「阿育吠陀療法（Ayurveda）」。而在當地8成以上民眾信仰印度教的狀況下，除了將「牛」視為神聖不可侵犯的聖物，禁止宰殺、食用外，對於此傳統醫學偏方更因為信仰的關係，而深信不疑。

此外，許多公眾人物的言論、行為，也促使著牛尿療法在當地盛行。2019年，印度人民黨國會議員Sadhvi Pragya就曾聲稱牛尿得以治療乳腺癌，同年印度衛生與家庭福利部部長Ashwini Kumar Choubey在某次公開集會中，更舉前印度總理Morarji Desai曾執行牛尿療法的例子，表示有關政府部門已投入牛尿的研究，藉以論證牛尿的治療效能與進行後續研究的重要性。

凌駕科學之上

極端民族主義，政府帶頭「偽科學」

而印度政府此次的研究徵求雖頂著「科學」二字，但實質上是否只是從政者為拉攏信仰者的鄉愿作法仍值得商榷。然而，在「牛尿」的功效未能被證實的前提下，諸多具有影響力的政客、官員即紛紛發表牛尿療效等言論，更讓印度教的極端民族主義隨著「偽科學」在印度當地社會盛行且根深蒂固！

【延伸閱讀】

嚼苧麻葉治口腔癌？抗癌中草藥物不是土法煉鋼就能來的！

苦茶油能治胃病是真的嗎？恐怕只是偏方

吸入精油可以對抗新冠肺炎和流感？假專家別亂提供偏方！

【參考資料】

Indian scientists decry ‘infuriating’ scheme to study benefits of cow dung, urine, and milk

印度教 新冠肺炎 偏方

延伸閱讀

印度債雙高護體 可長抱

印度鉅額救濟窮人不受疫情衝擊免挨餓

日式英語腔超難懂？他曝英文程度最令人崩潰的是越南

第一排乘客疑似感染新冠肺炎 客機機師跳窗逃難

相關新聞

義大利南部因疫情陷蕭條 黑手黨蠢蠢欲動謀畫搶劫商家

義大利總理孔蒂正努力透過嚴厲的封鎖措施讓全國社會團結一致時，蕭條的南部正變成一個火藥桶，黑手黨趁亂蠢蠢欲動。

影／醫護爸回家怕傳染愛子拒擁抱 崩潰痛哭片觸動百萬人

相信沒有父母願意拒絕子女的熱情擁抱，然而受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，有醫護人員因工作關係連家也不敢回，即使能回家，亦因害怕感染而不敢親近摰愛。Twitter近日瘋傳片段，一名沙地阿拉伯的護士爸爸下班回家，看着年幼兒子跑來「討抱抱」，即時反應竟是揮手拒絕，其後不禁難過得蹲下崩潰痛哭。片段引起過百萬網民同情，紛紛呼籲要做好防疫，減輕醫護負擔。

美退休醫護再披白袍！重返第一線：只要能貢獻力量 我不害怕

一位已經退休的醫生在自家庭園裡種著菜，電話鈴響，他進屋接起電話，原來是他之前的主管打來的，兩人簡單聊過幾句後，他向家人宣布一項重大決定：他要重回第一線醫療現場。

我OK，你先喝？印度飲「牛尿」治新肺 政府要求科學家驗證療效

傳統療法和偏方在民間總是無法杜絕，其中印度當地則盛行「牛尿療法」，更有政治人物帶著200多名群眾齊飲牛尿治療新冠肺炎。印度政府2020年2月發出研究徵求計畫書，期望科學界投入印度乳牛獨特性研究及驗證牛尿的醫療功效，引發超過500名以上的科學家撻伐！

德國防疫用品告急 自產為何這麼難？

「消防員絕對不會不戴防護用具就奔赴火場，但現在人們希望我們這麼做」，一位德國醫療護理工作人員在接受德國西南廣播電台（SWR）採訪時如是說。讓他感到憤怒的是：德國許多地方政府沒有按照所承諾的那樣，為奮戰在新冠抗疫一線的醫療人員提供足夠的包括口罩、防護服在內的防疫必需品。甚至像羅伯特·科赫研究所（Robert-Koch-Institut）這樣的權威防疫信息機構也曾表示某些防護品，比如口罩，可以重復使用。

英國方艙醫院「超高年薪」徵才 護士母氣炸：憑什麼？

英國新冠肺炎（COVID-19）疫情告急，截至今（30）日確診人數已逼近2萬人，死亡個案逾2千多例，情況危急。英國當局日前曾宣布，將把位在倫敦的展覽中心改建為臨時醫院，用來醫治新冠肺炎的患者。該醫院目前開始招募大量人力，引起爭議的是，其提供給醫院服務台人員的年薪，竟比英國一般醫院的護士高出約新台幣50萬元。

不靠高科技 印度如何抗疫？

印度新冠肺炎確診人數快速攀升，但該國沒有那麼多資源可隔離所有入境旅客，既沒有像中國大陸監控人民的手機，或架設無所不在的監...

瑞典不關邊境不封城 佛系防疫全靠民眾自律

新冠肺炎肆虐斯堪的那維亞半島，為防堵疫情，挪威和丹麥都採取大規模邊境管制措施，但毗鄰兩國的瑞典卻走了一條截然不同的道路，...

她花逾3萬元囤積生活物資引正義魔人飆罵 真相曝光眾人暖哭

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球，民眾為了在家防疫紛紛前往大賣場採買各種生活物資，因恐慌心態出現各種「囤貨潮」，不止台灣如此，就連美國也不例外，不過越是有人囤積物資，就會造成需要的人無法使用的狀態。日前就有一名美國女子，因為大量購買生活物資，因而慘遭一旁的「正義魔人」飆罵，不過事發後真相曝光，反而讓眾多網友感到相當感動。

疫情影響心理健康 德國財政官尋短

德國地方財政官自殺，疫情影響人類心靈問題終於浮上檯面。德國黑森邦的財政首席舒耶佛日前因不堪防疫造成的經濟壓力等因素而自殺。邦總理布菲耶表示，舒耶佛生前對地方經濟不振感到「非常擔憂」應為尋短主因，專家則表示，「各種防疫隔離措施及不安氛圍，已大大地影響了人們的心智。」

社交距離多遠躲得了病毒？ 美MIT曝：8公尺以上

新冠肺炎疫情蔓延，各國也紛紛呼籲民眾與人保持1至2公尺距離，但美國麻省理工學院（MIT）最新研究指出，若是咳嗽等外在因素影響，飛沫將能傳播7至8公尺，因此建議最好與人維持8公尺以上的距離，來預防病毒傳染。

大演唱會頻取消 行業翻轉影響生計

疫情恐翻轉整個演唱會行業！動員萬人的音樂節或巡迴演唱會，曾經是獲利龐大且關乎上萬人生計的產業鍊，然而隨著疫情劇增，活動接連取消或延期，不但造成解僱潮，也可能在疫情過後，改變整個產業生態，未來小型演唱會企劃公司、獨立經理人、舞台設計工作室甚至獨立音樂人等可能都難以生存。此外，演唱會界也憂心，疫情過後粉絲是否能恢復以往參與盛會的熱情？

熱門新聞

英國方艙醫院「超高年薪」徵才 護士母氣炸：憑什麼？

她花逾3萬元囤積生活物資引正義魔人飆罵 真相曝光眾人暖哭

美油商瀕破產！克魯茲：若沙國持續經濟戰 將採取行動

上百隻獅子出巡防民眾外出？俄發言人：要也是放熊出來

國際油價見1字頭！專家：崩跌前所未見 美油恐受創最重

川普政府延長抗疫措施 美股開盤走高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。