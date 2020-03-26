免費開放學藝資源 著色遊太空

兒童著色本免費下載，還可在家遊外太空！因應越來越多在家學習工作的需求，公立圖書館、網路資料庫與研究單位紛紛開放免費線上資源，如畫冊資料庫Supercoloring提供近5萬個免費填色圖給兒童，電商亞馬遜開放有聲書品牌Audible，供民眾免費下載聆聽。此外，NASA和溫哥華水族館也提供豐富的線上影音資源，。

著色聽書學習樂趣多

學校為了防堵疫情關閉，學齡前兒童或低齡學童在家學習的陪伴與照顧，成為家長面對的新課題。全世界最大的畫冊資料庫之一的Supercoloring提供近5萬個免費著色圖和畫冊，從簡單到複雜，不用註冊即可下載，還附有線上著色功能；教育資源網站education.com則有2萬多幅紙上習作，除了著色，還有摺紙、簡單算術與迷宮等主題，增加兒童在家學習的樂趣，也分擔父母照顧的辛勞。

除了紙上習作，亞馬遜開放有聲書品牌Audible旗下的所有有聲書免費聆聽，內容覆蓋學齡前到經典文學，橫跨6種語言，有助於兒童培養雙語甚至多語言能力。

在家遊太空看水族館

NASA線上影音圖書館有大量免費的廣播、電子書以及影片，內容涵蓋太空科學知識以及NASA太空任務的紀錄影片等，滿足兒童對於太空的好奇心。

其中，溫哥華水族館，在各個園區裝設直播攝影機，如水瀨、企鵝和水母等動物悠遊的姿態，還能藉此給兒童上一堂自然保育課。

大學生論文受惠

紐約公共圖書館提供超過30萬本電子書免費下載，還有專屬閱讀App，不只兒童受惠，對於需要跑圖書館搜集資料寫報告的大學生，也是一大福音。此外，著名論文數據庫JSTOR首度免費開放，有論文需求的教授與學生不必出門，也能獲取必須的材料，讓論文進度不受疫情影響。

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