硬漢變天線寶寶？ 普亭一張視察醫院照被玩壞了

新冠肺炎疫情肆虐全球逾160國，目前風暴核心逐漸從亞洲轉移至歐美等地，而俄羅斯至今為止堪稱「奇低無比」的確診數也引發另類關注，目前當地有658人染疫、1人死亡，甚至少於人口僅60餘萬的歐洲小國盧森堡。總統普亭也一如外界的「硬漢形象」，面對來勢洶洶的病毒，對外宣稱身體健康，沒檢測的必要，但昨（24）日普亭卻被抓包，視察醫院時全身包緊緊，全套鮮黃防護衣還被人笑稱是「天線寶寶」。

根據外媒報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）自信表示，俄國之所以能遏阻病毒大規模傳播，都要歸功於政府的「超前部署」，早在1月便出現首起病例，月底就當機立斷關閉了中俄邊界、對有旅遊史的高危險群展開大規模的採檢，才會延緩疫情的爆發。

普亭也在24日視察了位於莫斯科郊區柯蒙納爾卡鎮（Kommunarka）一所專門收留新冠肺炎病患的醫院，發布的照片中可見普亭戴上護目鏡與全套鮮黃色的防護衣，並由工作人員仔細的為總統消毒，防疫措施可謂滴水不露。

全副武裝的普亭進入院區視察，並對一線的醫護人員表達謝意，感謝他們對防疫工作的盡心盡力。沒想到照片曝光後，意外引起網友的熱議，原來一直給人硬漢形象的普亭身著黃色防護衣竟然有點可愛，「好像天線寶寶！」網友們甚至幫普亭的頭上p了一根天線，彷彿真人版「拉拉」；也有人說普亭像黃色小鴨或小小兵。