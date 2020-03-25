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用束帶綁也沒用！醫院消毒液頻遭竊 護理師心寒：別再偷了

聯合新聞網 / 綜合報導
馬來西亞一間醫院的消毒液頻頻被偷，就連用束帶綁住也被割斷，讓護理人員很頭痛。 圖擷自Cempedak Cheese臉書
馬來西亞一間醫院的消毒液頻頻被偷，就連用束帶綁住也被割斷，讓護理人員很頭痛。 圖擷自Cempedak Cheese臉書

新冠肺炎肆虐全球，許多防疫物資如口罩、酒精、消毒液等成為搶手貨，民眾不僅搶著購買，還有人將歪腦筋動到醫院裡。馬來西亞一家醫院頻頻傳出消毒液遭竊事件，就算用束帶綁著還是被割斷，讓護理人員快受不了。

根據《World of Buzz》報導，馬來西亞一家醫院裡的消毒液已經不是第一次被偷走，院方為了防止再度失竊，將消毒液用束帶綁住，但小偷乾脆割斷束帶直接拿走，讓護理人員很頭痛，氣憤的在臉書要求竊賊不要再偷醫院裡的消毒液了

這名護理師表示每天都要接觸到很多病人，從這個患者到下一個患者之間就要消毒手部一次，以減少病毒傳播的風險，而且醫師每次巡房就要看多達30名的病患，根本不可能看完一床病人就去廁所洗手，因此對他們來說消毒液是非常重要的必需品。

她說可以理解民眾對於疫情的擔憂，但拿走醫院消毒液對於醫護人員沒有任何幫助，反而會成為傳播病菌的幫兇，「幫助我們也是在幫助你自己」，不管患者還是醫院裡的人員，沒有人有資格拿走、佔用政府的財產。

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