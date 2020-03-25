浮潛面罩結合3D列印 義大利工程師盼解決醫療資源不足問題

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，截至今（25）日義大利已有69176例確診、6820起死亡案例，死亡人數為全球最高。有義大利工程師利用3D列印技術打造零件，將浮潛用的面鏡轉變為呼吸輔助器，希望能解決醫療資源不足問題，為確診病患帶來幫助。

根據「3D Print Media」報導，一個年輕的工程師團隊為了解決義大利氧氣治療面罩短缺的問題，與法國運動品牌迪卡儂合作，以3D列印技術設計出全新零件「Charlotte Valve」，可與市面上販售的一款浮潛面罩結合，再連接到呼吸機上，成為防護性PPE面罩。

這個面罩在連上呼吸機後經過醫院測試確實可行，而醫院也決定馬上在確診病患身上試用，結果也成功了，不過研發團隊強調這項設計尚未得到認證，並建議醫院只能在緊急情況下才能使用。

報導指出雖然這是一項創新的專利，但研發團隊表示「該專利將保持免費使用，因為我們的意圖是所有有需要的醫院都可以在必要時使用它」，因此任何擁有3D列印機的人都可以做出這項零件，希望能為確診病患帶來幫助。