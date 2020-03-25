德國防疫黑客松 4萬多人提出逾800個新點子

防疫需要眾人的智慧！德國政府上周舉辦一場線上黑客松，4萬多名參賽者提出800多個防疫點子，例如，讓疑似病例記錄自己每日症狀的線上日記，不需要GPS監控隔離者的手機APP，以及運用整合的人群移動資料，計算出某區域即時人與人的「社交距離」。WHO也將與臉書等科技大廠合作，從26日起舉辦黑客松大賽，希望能激盪出更多新點子。

4天線上黑客松

根據《歐洲動態》報導，上週末德國政府舉辦一場黑客松比賽主題為「我們對抗病毒」，試圖發想出對抗疫情的創意解方，與傳統黑客松比賽不同的是，來自各國的42,869名參賽者在家進行為期4天的線上協作。評審團和參賽者的投票將在29日決定優勝者，而優勝者的計畫也會得到政府協助，以付諸實行。

比賽最終得出800多個點子，涵蓋病毒追蹤、採檢程序、對弱勢者的保護、隔離者的心理健康等層面。其中一個隊伍創造出線上日記「症狀追蹤者」，讓疑似病例在線上記錄自己的症狀，衛生單位便可以監控與初步辨認是否為確診者，目前「症狀追蹤者」的原型已在德國上線。

另一個點子則是不用GPS監控隔離者的手機APP，隔離者只要每天2次拍攝家中的物品，透過機器學習，APP便能夠判斷這個物品是否真的在隔離者家中，以此確認隔離者有無趴趴走。還有一個點子則是運用整合的人群移動資料，以觀察某區域即時的「社交距離」。

WHO攜手科技大廠

《CNBC》報導，WHO也將聯合臉書、微軟、推特、WeChat、抖音等科技大廠舉辦線上的黑客松大賽，涵蓋企業、社區、教育和娛樂等層面的防疫計畫，預計26日開始徵件，30日截止。

科技大廠將會分享技術和資源來協助參賽者，臉書創辦人祖克伯表示，過去臉書也曾採用黑客松比賽的成果，發展出捐血和危機應對等功能，期望可以盡快將許多有用的點子付諸實行。

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