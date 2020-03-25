新冠肺炎恐害8成機隊停飛 3大優點讓沙漠被飛機塞爆

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，使得航空旅遊業遭遇到前所未見的巨大衝擊。頭上不少飛機都是「幽靈班機」，實際上並沒有旅客搭乘。也有業者選擇將暫時用不到的飛機停放在沙漠中，想盡辦法撐過這場長期抗戰。

據外媒報導，新冠肺炎爆發之後，有許多飛機停止飛行，反倒讓存放飛機的商機開始「起飛」。其中部分位於沙漠的偏遠飛機場受到不少青睞，因為面積夠大跑道相當長，可以容納各類大型飛機。且濕度偏低，也能保護機身不被水氣侵蝕。更重要的是，所需費用比多數機場來得便宜。

航空研究中心（ CAPA ）主席哈比森（Peter Harbison）透露，新冠肺炎可能使全球80%的機隊面臨停飛。一般而言在沙漠中停放飛機的費用約3萬美金(約合新台幣90萬元)，且視保養情況，會再另外收取費用。

亞太區飛機儲存公司創辦人文森（Tom Vincent）表示，近來相關需求爆炸，他的手機已經響個不停，都是來電詢問還有沒有空間可供停放。

以桃園機場為例，在22日當天的出入境人數只剩下約7800人，已跌破SARS期間紀錄，可見此次疫情衝擊確實相當嚴峻。

受到新冠肺炎疫情影響，航空公司紛紛取消班機。圖為因航班取消停放在桃園機場的飛機。 記者陳嘉寧／攝影