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義大利新冠肺炎確診神父自我犧牲 呼吸機轉贈年輕患者

香港01 / 李福源
神父貝拉爾代利將呼吸機轉讓予一名素未謀面的年輕患者，最終於周一（23日）不治，終年72歲。圖擷自Twitter
神父貝拉爾代利將呼吸機轉讓予一名素未謀面的年輕患者，最終於周一（23日）不治，終年72歲。圖擷自Twitter

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，義大利至今逾50名天主教神父在確診後不治，其中來自貝加莫市（Bergamo）的神父貝拉爾代利（Giuseppe Berardelli），更因主動將呼吸機讓予一名素未謀面的年輕患者，導致病情惡化，延至周一（23日）不治，終年72歲。

雖然當局禁止大規模聚會，但當地仍有不少神父為了給予患病信眾支持，甘願進入醫院的深切治療部（ICU）探望，導致增加了受感染的風險。義大利至今已有超過50名神父不治，年齡介乎45歲至104歲，其中約20人來自貝爾加莫教區。

有意見認為，雖然探病的神父都有戴上防護眼鏡、手套及穿保護衣，但在這個非常時期進入深切治療部仍是非常不適合；但也有人表示，神父甘願冒生命危險去探望病人，只為鼓勵大家積極抗疫，莫輕言放棄，其行為其實很偉大。

「沒有比這更大的愛了」

早前確診的神父貝拉德利獲所屬教區代為購置呼吸機，但他卻將之轉贈給一名年輕患者，讓對方續命；可惜，貝拉德利的病情持續惡化，延至周一終告不治。當地教區沒有為貝拉德利舉行喪禮，卡斯尼戈鎮（Casnigo）居民周二（24日）在其落葬時，只能站在窗旁或陽台上給他鼓掌道別。

神父馬丁（James Martin）在Twitter發文對貝拉德利的死表示哀悼，並引用聖經約翰福音第15章13節稱：「人為朋友捨命，沒有比這更大的愛了。」

另外，義大利醫療系統正面臨崩潰，北部重災區倫巴底（Lombardy）有大批醫護人員確診，其中一間醫院的90名醫生中25人受感染。醫生保盧奇（Romano Paolucci）說：「我們已經到了極限，我們沒有足夠的資源，尤其是人手，現時連員工都開始生病」。

截至周二，義大利新增5249宗確診個案，累計有69176宗確診，再多743名患者死亡，累計6820人不治 。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

神父 新冠肺炎 疫情 教堂

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