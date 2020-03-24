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疫起停擺 選舉改數位造勢 沒人情味、募款也萎縮

世界日報 / 編譯林育正／綜合22日電

遭受新型冠狀病毒衝擊，所有選舉造勢活動都必須停擺；改走數位方式爭取選票，卻少了一分人情味；新冠肺炎帶來的經濟損失，也讓仰賴捐獻的候選人預算緊縮，讓選舉愈來愈難打。

候選人沒能向選民喊話、一同自拍，以近距離的方式博感情。但選戰才進入數位化的過渡期，候選人透過線上募資，或直播對選民發表演說，不免出現小意外，為選戰增添不確定性。

新冠肺炎讓造勢活動被迫取消，線上活動卻可能使訊息被曲解。近年逐漸受到重視的數位廣告，角色比過去更為關鍵。白登的資深顧問阿妮塔‧鄧恩就表示：「每次的選舉狀況都不同，但這次真的前所未見。」

民主黨總統初選，本月初聯邦參議員桑德斯就邀請搖滾歌手楊恩站台一同直播；但未能達到助選效果，對手前副總統白登依舊連奪各州。

相較之下，白登競選活動數位化的腳步，較川普和桑德斯緩慢。但初選居於領先的他，仍有時間調整。周二的初選拿下佛羅里達等州後，白登從德拉瓦州發表演說，卻不小心走出鏡頭。

白登的數位總監弗列爾提說：「他是最擅長與選民互動的政治家，我們要如何打造平台，讓選民感受到與他互動，雙方站在同一陣線？」競選團隊也考慮，使用即時通訊軟體slack來互動。

川普總統的招牌演說技巧也無用武之地，沒能鼓譟群眾，攻擊政敵和操縱媒體風向。競選團隊發言人墨濤就承認，線上活動的效果，和現場造勢差太多了。

新冠肺炎 直播

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