疫情限制到場 民眾無奈選擇直播網路葬禮

新冠肺炎疫情造成全球恐慌，死亡人數持續攀升導致殯葬業者不堪負荷；疫情期間也改變人們舉行喪禮的儀式，許多人因擔憂疫情擴散，或受到旅遊限制而無法到場參加喪禮，只能選擇延期舉辦喪禮，或是以直播的方式讓無法到場的人觀禮。

來自芝加哥的達恩‧布斯卡的父親，87歲瑞卡最近剛過世，但家屬因擔憂疫情而不希望在教堂或公開場合舉辦喪禮，導致喪禮的日期可能遙遙無期；布斯卡也別無選擇，在悼念其間只能盡可能將孩子們和家中老年人進可能隔離。

有些教堂甚至禁止舉辦喪禮，加州的殯葬業者霍曼說：「我們現在只負責接送遺體，然後帶去墳場掩埋」；就連傳奇鄉村歌手肯尼羅傑斯(Kenny Rogers)的喪禮，也只能先舉辦不對外公開的悼念儀式。

賓州居民羅克因病去世，喪禮在賓州小鎮納爾博斯(Narberth)的一個小教堂內舉行。她的女兒泰芮‧費雪則在萬哩之外瑞士蘇黎世的家中，坐在沙發上通過Facebook直播觀看了母親的喪禮。由於疫情影響，喪禮網路直播成為越來越多民眾無奈的選擇。

新賓等多地政府禁止大型集會，但生命的逝去不會因此放慢腳步。全美喪禮主管協會發言人波西表示，大部分喪禮目前只對直系親屬開放且限制在10人以下，很多家庭能夠理解。

錫耶納學院(Siena College)社工教授卡拉‧蘇卡指出，視頻喪禮並非新鮮事物，技術的進步使越來越多無法親臨喪禮的人們，能夠遠程見證自己親朋好友的離去，也重新定義了「出席」一詞。