疫情加重種族歧視 亞裔家庭在美國超市遇襲男童遭毀容

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球大流行，多個國家出現反華情緒，亞洲人外出時或面對歧視目光。美國日前更發生疑因種族歧視引發的襲擊案件，一個緬甸裔4人家庭於當地一超市購物時突然被一名墨西哥裔男子以利器襲擊，以致皮開肉綻重創。兇徒被捕後直認想殺死該家庭，案件交由聯邦調查局（FBI）調查，正了解疑犯的確實動機。

事發本月14日晚上約7時半，居於美國德克薩斯州米德蘭市的緬甸裔男子Bawi Cung Nung與家人到Sam’s Club超市購物時，突然被19歲墨西哥裔男子Jose Gomez持利器襲擊，4人均被割傷，而他與其中一名兒子Robert的頭、面更被割傷重創，幸獲超市職員及休班警員及時將兇徒制服。

居美緬甸裔男子Bawi Cung Nung與家人到超市購物時突然遇襲，與兒子頭、面同被割傷。（Twitter圖片）

Bawi Cung Nung及兒子頭、面受傷皮開肉綻，送院急救後分別須縫數十針，其中兒子的傷口更從額頭橫跨至耳朵及耳背，又長又深的疤痕清晰可見。當地警方表示，其中3名傷者至前日已經出院，另一男童則仍留醫，沒有生命危險。

兇徒Jose Gomez被捕後，向警方直認事發時企圖殺死4人家庭，他被捕3項謀殺未遂罪及1項使用致命武器嚴重攻擊罪，案件交由聯邦調查局（FBI）調查。當地市長John Peyton表示，案件牽涉亞裔家庭，將循種族歧視及仇恨犯罪方向調查。

兇徒Jose Gomez被捕後，向警方直認事發時企圖殺死4人家庭，當局將循種族歧視及仇恨犯罪方向調查。（當地警方提供）

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文章授權轉載自《香港01》