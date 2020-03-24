未成年少女被逼拍性虐片 南韓26萬人竟爭看

南韓驚爆犯罪集團威迫女性拍下性虐待影片，再將影片在通訊軟體群組播放供人收看牟利案件。這宗被南韓媒體稱為「N號房」的性剝削案，至少七十四人受害，包括十六名未成年少女。警方廿日已逮捕一百廿四名嫌犯，平均年齡在廿四或廿五歲左右，目前已知主嫌是廿五歲趙姓男子。韓聯社指出，約廿六萬用戶參加性剝削聊天室。

此案因情節駭人，受害者眾多，且有廿多萬人付錢看片成為幫凶，震撼南韓社會，連總統文在寅都下令徹查。被捕的嫌犯趙某廿三日被南韓媒體公布長相，根據報導，趙嫌完全沒有悔意，反咬記者幻想誣陷，要總統還他公道。

「N號房」成立者利用通訊軟體Telegram建立多個群組，當中分享不同等級的性虐、性侵影片，尺度越激烈的群組所繳交的會費也越高。因為受害者包括未成年人甚至嬰幼兒，加上手段殘忍，事件曝光後引起輿論撻伐。

大批民眾上青瓦台網站上請願，要求公布嫌犯、加害者和聊天室成員的長相，目前已有四百多萬人參與聯署，成為青瓦台請願史上最高紀錄。

文在寅下令徹查並嚴懲加害者，也慰問並承諾協助受害者。文在寅表示，政府會設法刪除所有受害者的影片，並提供醫療和法律相關援助。他也說，如有必要，南韓警察廳會設立專案調查小組，政府也要制定杜絕網路性犯罪政策。

請願民眾敦促當局公布趙姓主嫌相貌和身分，理由是他傷害多名未成年少女，惡性重大。此外，另有一百五十萬人要求公布參加聊天室的廿多萬名成員個資。

南韓法律規定禁止公布罪犯個資，以保護他們的權利。除非犯罪情節重大或警方認為公布罪犯個資符合公共利益，才會例外允許。首爾警察廳將於廿四日開會決定是否公布趙姓主嫌身分。

SBS「我想知道真相」節目廿三日公布趙嫌側面相貌，並披露嫌犯集團共有十四人。SBS晚間新聞直接公布趙嫌正面大頭照和全名，擅長通訊專業的趙周彬（音譯）在校期間成績優異，得過獎學金，還曾擔任學報編輯部負責人，課餘時間曾到育幼院擔任志工。

南韓網友群起痛批，沒想到在學校是資優生的趙嫌，竟是人面獸心的人渣，要求政府和媒體繼續公布其他嫌犯的背景資料。

嫌犯以詐欺手法騙取女性個資，以介紹工作等各種藉口欺騙受害者提供裸照，再以公布照片要脅，逼迫受害者拍下性虐待影片。嫌犯接著在Telegram通訊軟體群組散播受害女子的影片，以加密貨幣付費就可加入群組觀看。韓國前鋒日報報導，在部分影片裡，受害人身上還遭刻上「性奴」字樣。

警方已從嫌犯家中搜出一億三千萬韓元（約台幣三百萬元），目前正在追查他犯案的其他不法所得。警方還發現，趙姓嫌犯疑似和某地方政府辦公室的行政助理勾結，取得受害人及群組成員個資，藉此脅迫受害者以及勒索用戶。

趙嫌同時經營多個聊天室，這些聊天室以數字分級，並向用戶收取廿萬至一百五十萬韓元（約台幣五千元至三萬六千元）的入場費。