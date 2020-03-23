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信件郵包會傳新冠病毒？ 拆信後要徹底洗手、別摸臉

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合22日電
最新研究發現，新型冠狀病毒可在許多物體表面長期存活，因此許多人質疑，貨運公司送來的物品是否也能傳播新冠病毒。圖/歐新社
最新研究發現，新型冠狀病毒可在許多物體表面長期存活，因此許多人質疑，貨運公司送來的物品是否也能傳播新冠病毒。圖/歐新社

最新研究發現，新型冠狀病毒可在許多物體表面長期存活，因此許多人質疑，貨運公司送來的物品是否也能傳播新冠病毒，而答案似乎是否定的。

新英格蘭醫學期刊一項研究發現，新型冠狀病毒在空氣中可停留長達三小時，在銅製品表面能存活長達四小時，在硬紙板上能存活長達24小時，而在塑膠和不鏽鋼表面上更可以存活二至三天。

聯邦疾病防治中心(CDC)說，新冠病毒是經由呼吸飛沫傳染，目前也沒有證據支持進口商品會傳播病毒的說法。

CDC說：「通常因為新冠病毒在表面上存活能力不強，常溫下運送數日或數周的貨品或包裝能傳播病毒的風險可能很低」；而世界衛生組織(WHO)說法也類似。

全國過敏和傳染病研究所所長佛奇(Anthony Fauci)也說，就算新冠病毒透過郵件等物品傳播，病毒濃度可能也很低。

耶魯大學醫學教授文涅茲(Joseph Vinetz)說，擦拭信件可能會讓民眾比較不焦慮，但沒有證據顯示消毒信件能幫助抵禦新冠病毒；「不論是亞馬遜送來的包裹，還是美國郵政寄來的信，都與到商店裡採購商品或領取外賣無異。」

約翰·霍普金斯大學衛生安全中心資深學者阿達加(Amesh Adalja)也同意地說：「我絕不會消毒信件，我也不知道該如何消毒信件。」

阿達加也說，病毒在包裹上存活數日的風險極低，但若有人在信件被送到信箱裡之前，對它打噴嚏或咳嗽，「那就是另外一回事。」

但他還是說，拆信後徹底洗手並避免摸臉，就能解決這個問題。

美國郵政發言人稱，63萬名員工中，有13人檢驗新冠病毒呈陽性反應；該公司發表聲明說，將密切觀察情勢，遵守CDC的建議策略。

聯邦快遞(FedEx)已建議有類感冒症狀員工留在家裡，並暫停簽名的要求，也定期消毒送貨設備。

亞馬遜已為需要居家的員工提供彈性空間，也提供確診感染新冠肺炎的員工有薪病假；透過Prime Now、Amazon Fresh和全食超市(Whole Foods Market)訂購商品的客戶也可選「無人送貨」來避免與人接觸。

優比速(UPS)日前發表聲明稱，暫時調整司機送貨至住宅區與商業區的流程；為了避免與收貨人接觸，司機會確認並記錄收貨者姓名，而不要求簽名；若寄件人要求成年人簽名，收件人必須出示身分證件向司機證明年齡。

新型冠狀病毒 新冠肺炎

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