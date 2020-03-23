第二罐乾洗手要4300元 丹麥超市打價格戰防民眾囤貨

國內確診病例不斷增加，這幾天部分商家開始祭出「限買令」，防止民眾囤積商品。而在國外也出現相同情形，在丹麥就有超市為了因應，使出「第2件超高價」方式，阻止民眾囤積乾洗手。

據《紐約郵報》報導，這家位於丹麥的超市「Rotunden」近期貼出一份價格公告，上頭寫著若顧客購買一瓶乾洗手，價格是40丹麥克朗（約新台幣175元），但若購買第二瓶，價格會直接翻25倍來到1000丹麥克朗（約新台幣4364元）。

另外為了防止疫情擴散，超市另外實行三項重要措施，包括請客人與員工保持適當距離、在入口處使用乾洗手並戴上手套，及一個家庭盡可能指派一個人採買。超市也將視情況管控超市內人數，避免過度擁擠。

事實上「Rotunden」並不是第一個利用價格防止囤貨，日前就有網友在推特拍到日本的唐吉軻德同樣將此招用在口罩上，原本一袋7片裝的口罩只要台幣約88元，但如果買到第二件價格就快來到近3000元，等於翻價33倍。另外澳洲最大連鎖超市沃爾沃斯（Woolworths）為保障長者及身心障礙者可以買到商品，推出限定時段讓真正有需要的人可以安心購物。