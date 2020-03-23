網紅分享英國家人生病 爆料前線醫護衣「像紙一樣薄」
網紅「伊萊媽」時常在個人社群分享自己的育兒經驗，與英國老公結婚的她也會分享當地文化及現況。20日伊萊媽更新個人臉書，分享在英國當護理長的小姑生病的故事，並透露當地的防護衣「像紙一樣薄」，直言在台灣真的很幸福。
伊萊媽20日在臉書上發文，稱在英國的小姑最近生病了，並請假待在家裡休息。所幸身為護理長的她，判斷自己只是得了普通感冒，但為了保險起見還是先自我隔離。伊萊媽透露，她看到這段時間小姑所穿的防護衣「像紙一樣薄」，不但口罩只是一般民眾戴的醫療口罩，雙臂及身體大部分都暴露在外，令她相當吃驚。
伊萊媽表示，英國現在已沒有真正的防護衣及口罩資源，英國國會也修法將防護規格下修到最低最低的標準，每一位在前線的醫療人員都穿得像是大機構裡的廚房阿姨，讓她直言：「是不是也太可笑了！」
更讓人難過的是，小姑表示身為醫療人員，他們自己知道被傳染是遲早的事，讓伊萊媽說：「聽在家人的耳裡真的很心酸，但是卻又什麼都不能做，只能祈禱她能安然度過一切。」並在文末強調住在台灣真的很幸福，希望大家一起守住防線。
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