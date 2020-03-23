怕染新冠肺炎趕走醫護房客 房東喊：你遲早會接觸到病毒

2019新型冠狀病毒病（COVID-19）疫情持續，在英國西南救護服務部（South Western Ambulance Service，SWASFT）任職的醫護人員霍爾（Joseph Hoar）上周六（21日）在Twitter透露，包租婆因為害怕他會感染新冠病毒，竟要求他馬上搬走，又謂「反正你遲早會接觸到病毒」；事件曝光後，網民紛留言斥包租婆太無情。

霍爾將當日與包租婆的對話紀錄截圖上載至Twitter，對方寫道：「說真的，我對於有來自NHS（英國國民保健服務）的租客感到非常緊張，你早晚會接觸到病毒的，這只是時間問題。你能否明天就收拾好行李去住Airbnb？很抱歉，我一般不會這樣做，但我們真的承擔不起這個風險，希望你明白！」

霍爾謂：「身為NHS的一名醫護員，竟被自己的包租婆用一則短訊趕走，我明天亦因此不能上12小時的夜更了，這意味著全國又少了一名醫護員幫手抗疫，但在這史無前例的疫情下，相信公眾會更加需要NHS的服務。」

帖文引起網民熱議，大多留言批評包租婆的做法，甚至有人願意向霍爾伸出援手，「包租婆的行為是違法的，你最好聯絡國會議員，相信他們一定可以在這緊急時期幫你找到地方住」、「明白大家都感到害怕，但這完全是違法的，醫護人員的命也是命」、「你絕對不應該搬走，要走的應該是包租婆」、「兄弟，我和你在同一區，我有房可讓你免費入住」。

截至周日，英國新增662宗確診個案，累計5683宗，死亡人數共281人。

英醫護遭房東趕出。圖片來源／ twitter

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文章授權轉載自《香港01》