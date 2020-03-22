他隔離結束收到政府「祝福蛋糕」 南韓網友讚：待遇最好的國家

新冠肺炎（COVID-19）肆虐，前線醫護每天都要照顧確診病人，屬感染的高危人士。韓國京畿道富川市一名在醫院工作的男子，最近因曾與確診者緊密接觸而須自我隔離14天，其間市政府送贈多輪物資及日用品，甚至在他完成隔離時送上暖心祝福和蛋糕，引起網民熱議。

有韓國網民在「ddanzi」日報（딴지일보）發文，表示其在醫院工作的弟弟因為曾與新冠肺炎確診患者緊密接觸，故必須自我隔離14天，幸好最終的病毒檢測結果為陰性。弟弟向她分享隔離期間，富川市政府送贈的生活用品，讓她不禁讚嘆非常豐富又細心。

據網友弟弟提供的照片，市政府在隔離首天便派發耳探體溫計、膠布、口罩等抗疫物資，還擔心隔離者被關在家中影響消化，主動提供腸胃藥物；第二輪物資則有水果、紫菜、白飯、咖哩等食物，還有10包羊羹。帖文稱，當局曾經問弟弟有沒有想吃的東西，當他回答雞蛋和零食後不久便送來了。

除了食物和日用品，樓主弟弟在完成隔離檢疫那天，市政府更悉心準備感謝信和慶祝蛋糕，信中寫道：「這段自我隔離時間，真的辛苦你了。」另外政府又為他提供心理諮詢，令樓主也不禁稱讚，「如此細心做事的政府，誰還要罵？感謝不分晝夜辛勞工作的公務員」。

大批韓國網民看完後紛紛大讚，驚訝表示「沒想到還會有蛋糕」，「感覺是全世界待遇最好的，值得驕傲」、「只有我們國家才有可能」，甚至有人希望向外國朋友分享，「不知他們看到這個會感動嗎？」

韓國隔離包。圖擷自 ddanzi

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文章授權轉載自《香港01》