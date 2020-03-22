天鵝海豚現身威尼斯運河照片瘋傳 國家地理頻道：假的

新冠肺炎（COVID-19，俗稱新冠肺炎）在意大利肆虐，最近多張聲稱在旅遊勝地威尼斯運河拍攝的照片在社交平台瘋傳，相中河水清澈，聲稱連天鵝、海豚也來湊熱鬧，但《國家地理頻道》（National Geographic）查證照片來源，表示這批照片的拍攝地並非在威尼斯。

社交平台Twitter自周二（17日）起流傳多張「威尼斯運河」現況的照片，稱著名水都因為遊客及人類活動大減，河水不再混濁，小魚成群結隊暢游，天鵝和海豚都在運河出現。不過，《國家地理雜誌》報道指出「天鵝出遊照」其實是在威尼斯省北部小島布拉諾島（Burano）拍攝；「海豚照」的拍攝地點則在意大利西南方薩丁尼亞島（Sardinia）的港口，與為人熟知的威尼斯相距數百公里。

雖然瘋傳的照片並非屬實，但報道提到由於威尼斯運河的泛舟活動暫停，河水的確因此變得清澈；這些被瘋傳的照片源於印度新德里的Kaveri Ganapathy Ahuja在周二發布的Twitter帖文，即使現已證明是不實照片，該帖文至今已獲近30萬次轉發和100萬個讚好。她指早前在網上看到照片，故集合它們再上傳到Twitter，「這帖文就是想分享在現時沮喪的時期，能為我帶來快樂的東西」。

Ahuja續指，沒料到帖文會引起如此迴響，又坦言不會刪除帖文，因為其讚好及轉發數字都是前所未有，「對我而言，這是一項個人紀錄」。

報道一出，不少網民獲悉真相後表示感到婉惜，撰寫報道的《國家地理頻道》編緝Natasha Daly在Twitter表示，許多人向她反映感到很失望，「因為（原來的）故事給了他們希望」，但她強調在疫情肆虐下，真相也非常重要。

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文章授權轉載自《香港01》