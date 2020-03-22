聽新聞
test
0:00 / 0:00
天鵝海豚現身威尼斯運河照片瘋傳 國家地理頻道：假的
新冠肺炎（COVID-19，俗稱新冠肺炎）在意大利肆虐，最近多張聲稱在旅遊勝地威尼斯運河拍攝的照片在社交平台瘋傳，相中河水清澈，聲稱連天鵝、海豚也來湊熱鬧，但《國家地理頻道》（National Geographic）查證照片來源，表示這批照片的拍攝地並非在威尼斯。
社交平台Twitter自周二（17日）起流傳多張「威尼斯運河」現況的照片，稱著名水都因為遊客及人類活動大減，河水不再混濁，小魚成群結隊暢游，天鵝和海豚都在運河出現。不過，《國家地理雜誌》報道指出「天鵝出遊照」其實是在威尼斯省北部小島布拉諾島（Burano）拍攝；「海豚照」的拍攝地點則在意大利西南方薩丁尼亞島（Sardinia）的港口，與為人熟知的威尼斯相距數百公里。
雖然瘋傳的照片並非屬實，但報道提到由於威尼斯運河的泛舟活動暫停，河水的確因此變得清澈；這些被瘋傳的照片源於印度新德里的Kaveri Ganapathy Ahuja在周二發布的Twitter帖文，即使現已證明是不實照片，該帖文至今已獲近30萬次轉發和100萬個讚好。她指早前在網上看到照片，故集合它們再上傳到Twitter，「這帖文就是想分享在現時沮喪的時期，能為我帶來快樂的東西」。
Ahuja續指，沒料到帖文會引起如此迴響，又坦言不會刪除帖文，因為其讚好及轉發數字都是前所未有，「對我而言，這是一項個人紀錄」。
報道一出，不少網民獲悉真相後表示感到婉惜，撰寫報道的《國家地理頻道》編緝Natasha Daly在Twitter表示，許多人向她反映感到很失望，「因為（原來的）故事給了他們希望」，但她強調在疫情肆虐下，真相也非常重要。
延伸閱讀：
家居隔離使咩怕！意大利空少對鏡敬酒 一個人也能FAKE出Party感
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言