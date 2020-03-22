快訊

屏東縣破蛋！仍有7縣市守住0確診 高雄增2例

國內線也跟進！立榮、華信拒載發燒客、取消飲料服務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天鵝海豚現身威尼斯運河照片瘋傳 國家地理頻道：假的

香港01 / 記者朱利安／報導
Twitter自周二（17日）起流傳多張聲稱在威尼斯運河拍攝的照片，表示當地因疫情而人流大減，天鵝重返運河。（「ikaveri」Twitter圖片）
Twitter自周二（17日）起流傳多張聲稱在威尼斯運河拍攝的照片，表示當地因疫情而人流大減，天鵝重返運河。（「ikaveri」Twitter圖片）

新冠肺炎（COVID-19，俗稱新冠肺炎）在意大利肆虐，最近多張聲稱在旅遊勝地威尼斯運河拍攝的照片在社交平台瘋傳，相中河水清澈，聲稱連天鵝、海豚也來湊熱鬧，但《國家地理頻道》（National Geographic）查證照片來源，表示這批照片的拍攝地並非在威尼斯。

社交平台Twitter自周二（17日）起流傳多張「威尼斯運河」現況的照片，稱著名水都因為遊客及人類活動大減，河水不再混濁，小魚成群結隊暢游，天鵝和海豚都在運河出現。不過，《國家地理雜誌》報道指出「天鵝出遊照」其實是在威尼斯省北部小島布拉諾島（Burano）拍攝；「海豚照」的拍攝地點則在意大利西南方薩丁尼亞島（Sardinia）的港口，與為人熟知的威尼斯相距數百公里。

雖然瘋傳的照片並非屬實，但報道提到由於威尼斯運河的泛舟活動暫停，河水的確因此變得清澈；這些被瘋傳的照片源於印度新德里的Kaveri Ganapathy Ahuja在周二發布的Twitter帖文，即使現已證明是不實照片，該帖文至今已獲近30萬次轉發和100萬個讚好。她指早前在網上看到照片，故集合它們再上傳到Twitter，「這帖文就是想分享在現時沮喪的時期，能為我帶來快樂的東西」。

Ahuja續指，沒料到帖文會引起如此迴響，又坦言不會刪除帖文，因為其讚好及轉發數字都是前所未有，「對我而言，這是一項個人紀錄」。

報道一出，不少網民獲悉真相後表示感到婉惜，撰寫報道的《國家地理頻道》編緝Natasha Daly在Twitter表示，許多人向她反映感到很失望，「因為（原來的）故事給了他們希望」，但她強調在疫情肆虐下，真相也非常重要。

延伸閱讀：

環保人士做不到的事　威尼斯水清空淨復見魚群

家居隔離使咩怕！意大利空少對鏡敬酒　一個人也能FAKE出Party感

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

天鵝海豚現身威尼斯運河照片瘋傳 國家地理頻道：假的

新冠肺炎（COVID-19，俗稱新冠肺炎）在意大利肆虐，最近多張聲稱在旅遊勝地威尼斯運河拍攝的照片在社交平台瘋傳，相中河水清澈，聲稱連天鵝、海豚也來湊熱鬧，但《國家地理頻道》（National Geographic）查證照片來源，表示這批照片的拍攝地並非在威尼斯。

無懼新冠肺炎疫情？日本人湧入東京上野公園賞櫻

日本共同社報導，儘管東京都政府呼籲民眾在新冠肺炎疫情肆虐期間自我克制，著名賞櫻勝地上野公園21日仍迎來大量賞櫻遊客。遊客...

將街友送進飯店隔離 倫敦市長維護全體市民健康

英國倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）今天宣布，現正將當地上千名街友送往飯店自主隔離，以使他們獲得避免感染武漢肺炎...

過半的人懶得掃墓！日本漸崇尚「自然葬」、海葬師逐年攀升

清明節在即，不少人都已經在規劃返鄉掃墓、祭祖的行程。在台灣，一般的墓園都是以土葬、個人墓為主；不過日本的墓園，卻是家族墓、放著火葬後的骨灰，但若是碰上後代無人供奉，該地就會淪為荒廢的墓地。這讓日本國內近年來掀起一股「自然葬」的風潮，需要專業執照才能進行的「海葬」，更是讓日本國內報告「海葬師」的人逐年增加，成為一種新興職業。

將洗手概念帶到醫院降低產房死亡率 Google向「感染控制之父」致敬

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，「洗手」似乎已經成為一項「求生技能」。不過原來在19世紀以前，醫生沒有洗手的習慣。直到匈牙利醫生澤梅爾魏斯（Ignaz Semmelweis）呼籲洗手，醫學界才開始發現洗手帶來的好處。Google 3月20日特別透過Doodle向這位「感染控制之父」致敬。

男乘客朝空姐吐口水、賞巴掌 反遭他人圍毆打斷助骨

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，玩口水和吐口水也絕對不可，朝別人臉上吐口水更加是播毒行為。日前網上瘋傳一段比利時布魯塞爾航空客機的爭執事件，一名男乘客和空少爭執，隨後他竟向介入的空姐臉上吐口水，空姐反打一記耳光，乘客竟奮力一巴掌打在空姐臉上，幾乎令對方倒地，有3、4名乘客看不過去撲出「參戰」，最終鬧事者被打斷肋骨。有機上乘客透露，事件觸發點原來是鬧事者的岳母坐在中間位置，被兩側男人「夾擊」。

新冠肺炎影響！4月「關島馬拉松」延後至9月13日

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情因素，第8屆的關島馬拉松，將從原定的4月5日，延後至9月13日舉行，成為另一個受到疫...

熱門新聞

無懼新冠肺炎疫情？日本人湧入東京上野公園賞櫻

日經：日擬擴大跨太平洋夥伴貿易協定 納入台灣

美股創下2008年10月最慘烈一周 技術面預告還有得跌

川普稱瘧疾藥可治新冠肺炎 專家當場駁斥說沒效

疫情煞不住！美國下周新增三百萬人 請領失業補助

疫情反帶來工作機會！美國這些行業大舉招兵買馬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。