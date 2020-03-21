過半的人懶得掃墓！日本漸崇尚「自然葬」、海葬師逐年攀升

清明節在即，不少人都已經在規劃返鄉掃墓、祭祖的行程。在台灣，一般的墓園都是以土葬、個人墓為主；不過日本的墓園，卻是家族墓、在家放著火葬後的骨灰，但若是碰上後代無人供奉，該地就會淪為荒廢的墓地。這讓日本近年來掀起一股「自然葬」的風潮，需要專業執照才能進行的「海葬」，更是讓日本國內報考「海葬師」的人逐年增加，成為一種新興職業。

根據《テレ東プラス》報導，近幾年，許多日本人因為不想進出墓地或是找不到適合的墓園，開始選擇以「海葬」的方式安葬故人，搭船出海將骨灰灑入大海中。《ANN News》也曾報導，儘管有7成以上的日本人，深知每年應該掃2次墓，但實際上有超過一半的人，甚至沒有每年都去掃墓，更有數據顯示每5個日本人就有1個人想撤除家族墓園。

「自然葬」的風氣漸漸盛行後，由於海葬需要通過「日本海洋散骨協會」認定的「海葬師」同意才能進行，海葬師的需求明顯增加後，兩個月一次的海葬師考試人數直線攀升，包船前往海葬的行程也越來越多元，從日本周邊的小島到夏威夷的包船行程都有，攝影、伴奏等附加的服務一應俱全。

曾經為先人進行過海葬的民眾都對海葬保持正面的想法，認為「這是一個很美好的回憶」、「我覺得死者會因此感到開心」，甚至有人表示，在進行海葬時，彷彿聽見遠處有歡樂的樂曲響起，這讓「海葬師」在日本，成為一種熱門的新興職業。