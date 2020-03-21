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男乘客朝空姐吐口水、賞巴掌 反遭他人圍毆打斷助骨

香港01 / 李納德
女空姐被口水噴中，一下子不知如何反應。（fb影片截圖）
女空姐被口水噴中，一下子不知如何反應。（fb影片截圖）

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，玩口水和吐口水也絕對不可，朝別人臉上吐口水更加是播毒行為。日前網上瘋傳一段比利時布魯塞爾航空客機的爭執事件，一名男乘客和空少爭執，隨後他竟向介入的空姐臉上吐口水，空姐反打一記耳光，乘客竟奮力一巴掌打在空姐臉上，幾乎令對方倒地，有3、4名乘客看不過去撲出「參戰」，最終鬧事者被打斷肋骨。有機上乘客透露，事件觸發點原來是鬧事者的岳母坐在中間位置，被兩側男人「夾擊」。

最近外國的航空圈瘋傳一段影片，事件發生於比利時布魯塞爾航空的客機上。影片開頭，一名男乘客離開座位走向一名據悉是客艙主管的空少，這名空少用手將他架開，呼籲他冷靜，但黑人男乘客情緒激動，高叫不要用手碰他，罵空少是「Mother fxcker」。這名男客說話時拉下口罩口水橫飛，空少疑被噴到要用手擦臉。

黑人男乘客揚言要打空少，隨即一個直拳擊中空少的臉，其他空中服務員前來支援，也有其他男乘客起身想勸和。一名據稱是乘務長的較年長空姐叫黑人男乘客坐下，豈料被一句「Shut the fuxk up」打斷。男乘客的妻子指控是空少先襲擊他的丈夫，又高喊「該死的警察在哪」。

空姐示意如果他鬧事會報警，要求他坐下，男乘客妻子說他們沒有做任何違法事。黑人男乘客突然近距離朝空姐吐口水，罵對方是「bxtch」。空姐驚魂未定下一巴掌打在男乘客臉上，男乘客隨即用右手大力摑空姐的臉，空姐整個人失去平衝跌到旁邊座位，現場大混亂，有乘客起身撲向鬧事男乘客，想將他制伏，隨即變成混戰。

上傳影片的女子稱，鬧事男乘客是在抱怨他岳母坐在中間位置，兩個男子坐在岳母兩側，同時彎腰向中間靠，結果兩人的手肘「夾擊」岳母，令她不適。男乘客向空中服務員求助但不獲理會才生氣。外媒稱率先撲向男乘客的男子打斷了其肋骨，警察隨後趕到，雖然男乘客要求醫療協助，但警方仍是從飛機鋼梯將他拖走。

鬧事男乘客之後拍片反駁，他投訴有空少打他的臉，後來的女空姐又掌摑他，他才反擊，事實是他被兩名空中服務員夾擊，更有3至4個乘客撲向他拳打腳踢，「我的肋骨骨折了」，認為自己才是受害人。不過網友指在疫情下朝別人臉上吐口水是惡劣行為，事件也不必鬧大。

布魯塞爾航空稱，事件發生於3月11日由加納到比利時布魯塞爾的SN290航班上，有乘客發生爭執，機組人員試圖介入。爭執過後，該名男乘客已經冷靜下來，並為自己的行為道歉，公司也和機組人員商討如何免避同類情況發生。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 比利時 空姐 疫情

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