快訊

獨╱國民黨團人事地震 曾永權人馬江桂芳遭資遣

抓到了！呼籲儲糧引爆搶購潮 表兄弟網傳謠言被法辦

東奧聖火抵日本後窘境上演 網友： 天有預兆嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
聖火傳抵日本後熄滅。圖擷自PTT
聖火傳抵日本後熄滅。圖擷自PTT

東奧聖火今天（20日）從希臘以專機運抵日本，然而飛機表演失敗、聖火熄滅的窘境接連上演，引發PTT大批網友討論，紛紛留言：「天有預兆」。

今天上午9時半（台灣時間8時半）東奧聖火從希臘運抵日本東北地區宮城縣航空自衛隊松島機場，日本政府也出動航空自衛隊的表演隊為迎接聖火抵達而舉行一場儀式，用飛機在空中畫出代表奧運的五環慶祝。

然而PTT有網友發文，在預演時完美畫出的五環，到了正式表演時竟因雲層太厚、風太大而失敗，只看得見厚厚的雲。網友笑問：「那不是一片雲而已嗎？」，還有許多網友回覆：「這是不祥的預兆」、「感覺很不吉利」。

預演時飛機畫出完美的奧運五環。圖擷自PTT
預演時飛機畫出完美的奧運五環。圖擷自PTT
正式表演因強風而失敗。圖擷自PTT
正式表演因強風而失敗。圖擷自PTT

而更糟的是，當聖火傳到日本東北後竟被強風吹熄，看現場轉播的網友上PTT發文寫道：「現場人員一陣荒亂，這是不是很不吉利啊？」現場狀況連連，更引發大批網友回覆：「天有預兆」、「老天爺都在暗示不能辦了，可憐哪」，還有網友幽默回：「聖火也要隔離14天，時間到就會燃起來了」。

2020東京奧運又稱為「復興奧運」，有311大地震後復興之意，因此本次奧運聖火特意安排26日從日本福島縣起跑，展開日本境內的聖火接力。然而在今日下午於311重災區宮城縣展示時竟意外因強風而熄滅，被網友視為上天暗示奧運停辦的警告。

東京奧運 福島 奧運 聖火

延伸閱讀

沒跟國際疫情接軌 他說日本友人納悶問：台灣為何鎖國

東奧延期恐影響備戰 李智凱：希望如期舉行

國際奧會主席：現在決定東奧延期還太早

「置選手於危險中」 日本奧會1執委籲東奧延期

相關新聞

隔了143年！日本八坂神社緊急祭出「茅之輪」 祈求新冠肺炎疫情退散

京都知名景點八坂神社，在每年六月及除夕請出神舍內的珍貴道具「茅之輪」消災祈福。今年受到新冠肺炎肆虐，八坂神社143年來首度緊急祭出茅之輪幫大家祈福，希望民眾能平安度過疫情。

東奧聖火抵日本後窘境上演 網友： 天有預兆嗎

東奧聖火今天（20日）從希臘以專機運抵日本，然而飛機表演失敗、聖火熄滅的窘境接連上演，引發大批網友討論，紛紛留言：「天有預兆」。

124年來 北半球迎最早春分

土撥鼠「菲爾」2月初就預測今年春天將提早降臨，北半球今年也果真出現124年來最早的春分(Spring Equinox)。

義大利封城後 威尼斯運河清澈見底復見魚群天鵝

冠狀病毒病（COVID-19）疫情持續，義大利自上周二（10日）宣布全國「封城」後遊客大減，熱門旅遊區水都威尼斯的運河卻不再混濁，河中魚兒清澈可見，連天鵝也來湊熱鬧，不少網民感嘆「人類才是真正的病毒！」

陸停工後空汙對比圖驚人 NASA驚嘆：第一次看見如此景象

NASA近日公開中國大陸上空的衛星雲圖，發現1月和2月兩者的照片，因為新冠肺炎(COVID-19)疫情在污染程度上有顯著差異。2月的照片空氣污染大幅降低，NASA推測這是因為疫情導致經濟活動趨緩的結果。

紙本在美停刊 花花公子剩線上版

知名成人雜誌「花花公子」（Playboy）十八日宣布，因為新冠肺炎疫情對內容製作及供應鏈造成衝擊，在美國的紙本雜誌將停刊...

助醫護抗新冠肺炎 泰國醫院出動「忍者機器人」

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情肆虐，泰國醫院出動「忍者機器人」，執行量體溫等工作，以保護防疫最前...

U值媒／華人實紀 美國人抗新冠肺炎

美國防疫措施真的有效嗎？一場疫情看見美國社會的千奇百怪。有趣的是附近店裡買不到任何口罩，路上也看不到任何人戴口罩。大嬸我很想對著口罩喊話：「口罩口罩今何在？你不在我不自在！」三月十六號我終於看到第一個活生生戴口罩的人出現在我的面前。嗯，我忘記說了，是我照鏡子時看到的。沒錯，那天我非常勇敢的戴上我家老爺賞賜的口罩和塑膠手套，義無反顧的到學校去了。之所以成為戴口罩的第一人，當然是有原因的。我工作的小學位於德拉瓦大學 （University of Delaware）旁邊，德拉瓦州出現的前七個新冠炎確診例子都和該所大學人員有關，我的學生家長有很多人都是該所大學員工或教授。德拉瓦大學已延長春假，關閉學校，讓多數員工在家工作。三月十三號下班以後，德拉瓦州長宣布全州公立小學停課兩星期。由於停課通知來得突然，學校通知教職員，週一有兩個小時的空檔讓大家返校收拾，例如食物，寵物或是盆栽。

U值媒／我們拿什麼對抗強大以色列？

猶太人雖然可惡，但是他們有用頭腦做事，而且很團結。被以色列徵收的土地，都建設得比之前更好、更乾淨，也是不爭的事實。相反地，阿拉伯人的空間越來越狹小，都是因為自己不團結。原本巴勒斯坦長年接受外界的捐款，早該有獨立建國的本錢，但是有能力領導國家的人不設法找出路，反而搞貪污、買武器、鼓勵年輕人當聖戰士從事恐攻，與猶太人硬碰硬，反而讓以色列有更多理由建隔離牆、污名化巴勒斯坦人。原本巴勒斯坦被分成約旦河西岸與加薩走廊兩塊，已經夠可憐了，現在這兩塊也各自搞自己的政權，力量又分散了，這樣拿甚麼對抗一直在強大的以色列？

新冠肺炎影響！4月「關島馬拉松」延後至9月13日

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情因素，第8屆的關島馬拉松，將從原定的4月5日，延後至9月13日舉行，成為另一個受到疫...

熱門新聞

美股開盤走低 道瓊工業指數挫跌700點

陸停工後空汙對比圖驚人 NASA驚嘆：第一次看見如此景象

義大利封城後 威尼斯運河清澈見底復見魚群天鵝

連線訪問走針變鬥嘴！主播州長兄弟檔互嗆「媽最愛我」

川普講稿特寫照 被拍到刪「新型冠狀病毒」改成「中國病毒」

那斯達克勁揚2.3％ 道瓊重返2萬點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。