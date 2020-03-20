隔了143年！日本八坂神社緊急祭出「茅之輪」 祈求新冠肺炎疫情退散

京都知名景點八坂神社，在每年六月及除夕請出神舍內的珍貴道具「茅之輪」消災祈福。今年受到新冠肺炎肆虐，八坂神社143年來首度緊急祭出茅之輪幫大家祈福，希望民眾能平安度過疫情。

據日本《朝日新聞》報導，八坂神社上一次臨時上一次臨時搬出茅輪是在1877年的九月，當時霍亂大流行造成日本近10萬人死亡。。今年受到新冠肺炎疫情影響，日本已出現938例確診案例，神社緊急在主神社西側及「疫神社」前方擺置茅輪祈福，祈禱疫情趕快過去。

每年六月及除夕，神社都會祭出「茅之輪」為民眾除穢邪及疫症，參拜民眾以8字繞環，最後筆直走出去完成儀式。而茅之輪在每次用畢後還需「燒納」儀式焚燒，下一次再以白茅編出新的使用。

相傳茅輪是由天神素盞鳴尊所賜，只要通過圓環被能保佑不受病痛纏身。除了茅之輪外，八坂神社每年七月舉辦，日本三大祭之一的「祇園祭」，也是因為唐朝時疾病大流行，為了向神明祈福所設立的祭典。