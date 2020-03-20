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124年來 北半球迎最早春分
土撥鼠「菲爾」2月初就預測今年春天將提早降臨，北半球今年也果真出現124年來最早的春分(Spring Equinox)。
春分代表春天正式展開，通常在每年3月20日或21日出現，美國所有時區今年卻在19日就春分；這是1896年以來的首次。
國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，春天提早來臨是每四年一次的閏年，以及這些多出的日子對地球運轉的微妙影響所致。
地球每年環繞太陽一周，而根據太陽直射地球的角度出現春分和秋分，以及夏至和冬至，也造成季節變化。
不過，地球每繞日一周大約花365.25天，而不是整整365天。這個數字可能每年有點出入，因此日曆為這些差異納入閏年。
除了通常四年一次的閏年之外，日曆也做其他一些調整以與太陽年保持同步。公元年分如能用四除盡通常就是閏年，不過碰到也能用100除盡的年分不算，因此1800、1900和2100年都不是閏年。
但是，如果公元年分也能被400除盡，那也是閏年，因此2000年是閏年，有366天。
2000年多出一天，使得春分逐漸提早來臨，而有些時區今年春分就提早一天出現。
今年春分落在美東時間19日晚上11時49分，也就是北半球春天以及南半球秋天正式展開。
季節變化來自地球環繞太陽運行時的自轉方式。地球的自轉軸與繞日軌道形成的黃道面呈23.5度角，南北半球全年獲得日照的時間也隨之變化。
在太陽直射赤道時，整個地球一天的白日和黑夜時間大致相同。如隨後日照向北移，北半球日出會逐漸提早，日落逐漸延後，使白天愈來愈長，南半球則相反，白天愈來愈短。
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