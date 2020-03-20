新冠肺炎攪局 美國重返月球夢恐延宕

美國國家航空暨太空總署（NASA）原希望於2024年再度實現人類登月，但2019冠狀病毒疾病攪局，導致火箭及太空艙籌備工作中斷，可能延誤計畫時程。

紐約時報（New York Times）報導，俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行，破壞了NASA的登月計畫。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）今晚宣布暫停太空發射系統（Space Launch System）及獵戶座太空船（Orion）的製造及測試工作，這兩項計畫都是用於載運太空人登月。

美國總統川普政府訂下於2024年底之前再度登月的目標，但由於新型冠狀病毒疫情擴散，NASA正關閉紐奧良市的密書德裝備廠（Michoud Assembly Facility）及密西西比州的史丹尼斯太空中心（Stennis SpaceCenter），兩者分別負責生產登月火箭及測試太空發射系統第一套推進器。

史丹尼斯太空中心已有一名員工確診感染2019冠狀病毒疾病；密書德裝備廠雖無確診病例，但紐奧良地區的感染人數在過去幾天內迅速增加。

布萊登斯坦指示兩座場址的工作人員自20日起遠距上班，但現場沒人，就不可能建造或測試火箭。

布萊登斯坦在新聞稿中表示：「NASA及承包商團隊將達成有序停工，把所有硬體置於安全狀態，直到能夠復工。」停工後，現場只會有一個人數很少的小隊駐守，以維護安全、保養重要設施。

報導提到，太空發射系統的研發工作已延宕數年，造價也飆升數十億美元，到2021年之前都無法把首次無人發射任務排入時程。而現在，密書德裝備廠及史丹尼斯太空中心若擴大停工，即使把2021年當作目標，可能也顯得太過樂觀。

布萊登斯坦說：「我們很清楚NASA任務會受到影響，但我們的團隊努力分析全局、降低風險，我們知道我們首先要考慮的是NASA工作人員的健康及安全。」

NASA在加州的艾姆斯研究中心（Ames ResearchCenter）及阿拉巴馬州的馬歇爾太空飛行中心（Marshall Space Flight Center）也有確診病例，NASA已鼓勵員工盡可能在家工作。