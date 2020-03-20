意大利封城後 威尼斯運河清澈見底復見魚群天鵝

冠狀病毒病（COVID-19）疫情持續，意大利自上周二（10日）宣布全國「封城」後遊客大減，熱門旅遊區水都威尼斯的運河卻不再混濁，河中魚兒清澈可見，連天鵝也來湊熱鬧，不少網民感嘆「人類才是真正的病毒！」

威尼斯市長辦公室發言人指出，由於運河船隻數量大減，令沉積物留在底部，河水便顯得清澈，並不代表污染減少，但居民活動受到限制的情況下，空氣污染卻有明顯的改善。

網民紛對河水變清的照片按讚，留言稱「環保人士做不到的事，這次疫情卻做到了」、「人類對大自然的壞破實在太大」、「疫情結束後，我們真的要反思自己的生活方式」、「人類才是真正的病毒！」

當地40歲居民卡波維拉（Marco Capovilla）表示，運河平日非常混濁，如此清澈可謂前所未見，「由於威尼斯沒有污水渠，所以幾乎所有東西如清潔劑和髮蠟等都會直接排放到運河。很感謝政府的隔離措施，我們得以體驗更乾淨的生活環境」；另一名當地人貝托尼（Martina Bettoni）亦謂：「希望大家能從這次悲劇中學習，威尼斯必須在經濟發展和保護環境之間取得平衡。」

此外，哥白尼大氣監測服務（Copernicus Atmosphere Monitoring Service，CAMS）的衞星圖片顯示，意大利北部的空氣污染程況在最近四星期大幅改善，其中威尼斯、米蘭、都靈（Turin）及博洛尼亞（Bologna）上空的二氧化氮（NO2）濃度大減。CAMS稱，大部分的二氧化氮排放都是由人類活動所產生，例如交通運輸、能源生產及工業製造等。

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文章授權轉載自《香港01》