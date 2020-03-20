陸停工後空汙對比圖驚人 NASA驚嘆：第一次看見如此景象

NASA近日公開中國大陸上空的衛星雲圖，發現1月和2月兩者的照片，因為新冠肺炎(COVID-19)疫情在污染程度上有顯著差異。2月的照片空氣污染大幅降低，NASA推測這是因為疫情導致經濟活動趨緩的結果。

據BBC中文網報導，NASA指出，大陸新冠肺炎疫情不斷，後續的大規模封城、停工，都使得工廠活動罕見破紀錄創下新低。NASA科學家進一步說明，最開始是在武漢觀測到二氧化氮含量降低的現象，隨後整個大陸的二氧化氮排放量也明顯降低。

中國大陸於1月23日宣布武漢、黃岡、鄂州等多個湖北城市「封城」。隨著疫情擴大，更在27日宣布春節假期延到2月2日，讓工廠活動趨於停頓。

不只中國大陸，其他國家在經濟活動停滯的期間，也曾經發現空汙排放量減少的現象。不過大陸在隔離期間所造成的減排，相較其他國家落差特別明顯。NASA空氣質量研究員表示，這是第一次看到一大片區域，因為某個事件出現如此急遽的下降。

NASA解釋，以往中國春節落在一月底、二月初，連假期間也會使得空氣汙染降低，但這個現象幾乎在收假之後就會消失。然而今年降低的程度勝過以往，時間也拉得更長。