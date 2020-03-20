紙本在美停刊 花花公子剩線上版

知名成人雜誌「花花公子」（Playboy）十八日宣布，因為新冠肺炎疫情對內容製作及供應鏈造成衝擊，在美國的紙本雜誌將停刊，二○二○年春季號是最後一期。

花花公子公司執行長柯恩（Ben Kohn）在Medium網站發文表示：「因新冠肺炎疫情對內容製作及供應鏈的破壞愈來愈明顯，我們被迫加速近期公司內部已有的討論。經過考慮，我們決定最近出刊的二○二○年春季號將是在美國的最後一期。」

柯恩強調，雖然紙本停刊，但花花公子仍將繼續在網路上刊載，也會不定期發行紙本特別號。至於其他國家的紙本雜誌，將依照授權合約繼續發行。

花花公子雜誌於一九五三年由海夫納（Hugh Hefner）創刊，以女性裸照及人物專訪出名，創刊號請來性感女星瑪麗蓮‧夢露上封面，一砲打響名號，一九七二年甚至創下銷售七百萬冊的紀錄。

隨著網路普及，花花公子銷量不斷下滑，轉移重心至品牌授權事業，將雜誌名稱及兔子標誌授權收費，廣泛見於服飾、皮件、香水、賭場等。

創辦人海夫納亦以花花公子形象聞名於世，他結婚三次，二○一七年以九十一歲高齡去世。海夫納的兒子庫柏去年卸下雜誌內容長職務後，海夫納家族就此淡出雜誌。

另一本成人雜誌「閣樓」一九六五年開始發行，一度與花花公子分庭抗禮，但同樣不敵數位潮流，於二○一六年停止紙本發行。