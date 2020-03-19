年輕人旅遊IG打卡 成疫情擴散線索

Instagram或許可以協助提供病毒擴散的線索。《經濟學人》指出，雖然使用IG的使用者大部分為35歲以下、不易出現新冠病毒的年輕人族群，但此類族群卻是潛在的病毒攜帶者，因此分析Instagram使用者的旅遊和打卡記錄，提供追蹤病毒擴散路徑的數據。

潛在的病毒攜帶者

根據《經濟學人》的一份調查報告指出，Instagram展示照片和地點打卡的功能受年輕旅遊愛好者歡迎，但根據這些年輕旅人的打卡軌跡，可以看出病毒擴散的蛛絲馬跡。即使新冠肺炎的重症者多為老年人，症狀較輕甚至無症狀的年輕人，卻是最大的潛在病毒攜帶者。

此調查採樣2萬名Instagram用戶，其曾在當下確診人數超過50名的地區打卡（包含中國、義大利、南韓、伊朗、美國及其他），並且追蹤這些用戶後續前往的地點，無論是國家、城市或者餐廳，經過篩選（如刪除帶有特定標籤的貼文），最後總計分析了約5萬3千則貼文，橫跨超過2千個城市、125個國家。

提供寶貴數據

經濟學人將樣本Instagram用戶的打卡腳蹤以及官方公布的確診人地圖交叉比對。部分Instagram用戶原本在無確診人的區域旅遊後，該區域就開始有確診人數出現，加大了這些旅行者是病毒攜帶者的可能性。部分樣本中的Instagram使用者的旅行蹤跡，甚至提供了病毒傳播的線索，

在各地公衛單位都急於和病毒傳播搶時間，以拯救更多的人命，而類似IG的社交平台，或許能夠提供寶貴的數據，以阻擋病毒的傳播。

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